Slušaj vest

Jedan od najvećih zvezda nedavnih Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini naveo je da je tokom četvrtka doživeo pad u sudaru sa američkim skijašem Benom Ogdenom.

Klebo je na društvenim mrežama objavio fotografiju iz bolničkog kreveta na kojoj pokazuje podignuti palac, uz poruku da je uprkos snažnom udarcu u glavu sve u redu.

"Pao sam juče i prilično jako udario glavom, ali srećom sve je u redu. Zadobio sam potres mozga, pa ću uzeti nekoliko dana pauze od treninga i interneta kako bi se sve potpuno smirilo. Glavu imamo samo jednu i moramo dobro da je čuvamo", napisao je Norvežanin na Instagramu.

On je dodao i da je zahvalan svima koji su mu poslali poruke podrške nakon incidenta.

Pad se dogodio tokom polufinalne trke sprinta na takmičenju Svetskog kupa u Dramenu, kada je Ogden izgubio ravnotežu i pao preko skija Kleboa, koji je potom pao unazad i udario glavom o sneg.

Za sada nije poznato da li će Klebo biti spreman za završnicu Svetskog kupa naredne nedelje u Lejk Plasidu.

Norvežanin je jedan od najuspešnijih skijaša u istoriji, sa rekordnih 11 zlatnih medalja na Zimskim olimpijskim igrama, uključujući šest osvojenih na poslednjem olimpijskom takmičenju.

(Beta)