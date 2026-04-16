U pismu koje je prikazano pre nekoliko meseci u emisiji "Tednik", žena koja se predstavlja kao Melisa Smrekar – a za koju se navodi da je reč o Nataši Brumen, majci nestale devojčice – tvrdi da su ona i Julija napustile dom zbog, kako kaže, "bekstva u hitnim slučajevima".

„Zovem se Melisa Smrekar i ja sam Julijina majka. Julija i ja nismo ni u jednoj zajednici i nema ni Slovenaca oko nas. Lana i gospoda nisu kult niti bilo kakva sekta. Ali možda ćete jednog dana saznati ko su oni. Naš odlazak nije bio planiran, to je bilo bekstvo u hitnim slučajevima. Begstvo od psihološkog nasilja koje je Peter Pogačar sprovodio iza zatvorenih vrata“, navodi se u pismu.

Sa druge strane, otac devojčice, Peter Pogačar, u istoj emisiji oštro odbacuje ove tvrdnje, ocenjujući ih kao „groteskne“.

Ipak, priznaje da ga pisma donekle umiruju.

„Srećan sam zbog pisama, jer ona potvrđuju da su dobro, ili da je i sa Julijom sve u redu. Nadam se. Ali navodi su toliko groteskni da ne znam kako da ih komentarišem“, rekao je Pogačar.