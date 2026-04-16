POKUPILA JE MALU JULIJU (14) POSLE ŠKOLE I NESTALA! Očajni otac Petar: Sekta, nudim 50.000 evra... Oglasila se majka: Pobegle smo, saznaćete jednog dana...
Dana 3. novembra 2021. godine Tadejov brat Petar Pogačar odveo je u školu svoju ćerkicu Juliju. Nije mogao ni da sanja da će to biti njihov poslednji kontakt...
- Nemam baš nikakvu informaciju, ne znam je li zdrava, živa, gladna... - počinje razgovor Pogačar za Jutarnji list.
Mala Julija Pogačar (14) je bratanica je slavnog Tadeja i zbog toga je cela priča dobila još jači odjek u svetskoj javnosti.
Šta se desilo sa Julijom? Nju je tada, dok je bila 10-godišnjakinja, otela njena majka i obe su misteriozno nestale.
Tu priča se tek komplikuje. Melisa Smrekar, njena majka, naalzi se na Interpolovoj poternici kao jedan od najtraženijih begunaca na svetu. Razlozi zbog koji je tu su "otimica, ilegalno zadržavanje i držanje taoca". To se odnosi upravo na ono što je učinila sa malom Julijom, koju je dobila u vezi sa Petrom Pogačarom.
Počinje pakao...
Ispovest oca je bolna.
- Učitaljica mi je rekla da je moja ćerka otišla sa majkom na odmor. Nisam znao ništa o tome. Zvao sam je, nije mi se javljala, a ispred kuće gde je ona živela video sam njen automobil. U startu mi je bilo sumnjivo što je navodno na odmoru, a automobil joj je tu... - rekao je Pogačar.
Sačekao je da prođe "nedelju dana odmora", a pošto nije bilo ni traga ni glasa od njih prijavio je slučaj policiji.
- Ostavila je u svom stanu mobilni telefon i kompjutera. Ujedno podigla je sa računa 5.000 evra i ponela odeću za sebe i ćerkicu - otkriva šta se dalje dešavalo očajni oca.
- Nedelju dan pre toga rasprodala je veliki broj ličnih stvari, čak i Julijine lego kockice, očito se pripremala za odlazak.
Petar nije znao šta da radi, pa je napravio i web stranicu "findjulija" gde je nudio 50.000 za informaciju gde se nalazi njegovo dete.
- Postoji velika mogućnost da je u Španiji, ali nemam jasne dokaze za to. Ni Melisina dva odrasla sina u poslednje tri i po godine ne znaju gde im je majka - pričao je Pogačar.
U pismu koje je prikazano pre nekoliko meseci u emisiji "Tednik", žena koja se predstavlja kao Melisa Smrekar – a za koju se navodi da je reč o Nataši Brumen, majci nestale devojčice – tvrdi da su ona i Julija napustile dom zbog, kako kaže, "bekstva u hitnim slučajevima".
„Zovem se Melisa Smrekar i ja sam Julijina majka. Julija i ja nismo ni u jednoj zajednici i nema ni Slovenaca oko nas. Lana i gospoda nisu kult niti bilo kakva sekta. Ali možda ćete jednog dana saznati ko su oni. Naš odlazak nije bio planiran, to je bilo bekstvo u hitnim slučajevima. Begstvo od psihološkog nasilja koje je Peter Pogačar sprovodio iza zatvorenih vrata“, navodi se u pismu.
Sa druge strane, otac devojčice, Peter Pogačar, u istoj emisiji oštro odbacuje ove tvrdnje, ocenjujući ih kao „groteskne“.
Ipak, priznaje da ga pisma donekle umiruju.
„Srećan sam zbog pisama, jer ona potvrđuju da su dobro, ili da je i sa Julijom sve u redu. Nadam se. Ali navodi su toliko groteskni da ne znam kako da ih komentarišem“, rekao je Pogačar.
A, onda - SEKTA!
A, onda se sve komplikuje. Pogačar je uveren da je njegovo dete, pod komandom majke, ušlo u navodnu sektu koju vodi Slovenka Lana Praner!?
- Julija nije želela mesecima da me zagrli jer su joj oni rekli da sam se vakicinisao - pričao je otac.
Napadnuta Lana Praner nikad nije iznela svoju stranu priče, a na optužbe je uvek isto reagovala: Demanti advokata i astronomskim zahtevi za odštetu uz negiranje bilo kakve veze sa nestankom devojčice.
Sa druge strane, Pogačar tvrdi da je njegova bivša partenerka počela da prati duhovne poruke koje stižu od Lane Praner i to nakon što su se njih dvoje rastali.
- Nisam se na to posebno obazirao, čak je u početku to bilo dobro za nju. Međutim, ona je posle verovanja da prenos na Juliju, što mi se u nekim situacijama činilo preteranim, ali sam to poštovao.
Želja mu je jedna jedina. Kratka i jasna:
- Od velike je važnosti da se njihove slike prošire u španskim medijima otkako je izdata INTERPOL poternica za Melisu. Imam jednu jednu misiju u životu, a to je da nađem svoju ćerku. Verujem da ću je pronaći - zaključio je Petar Pogačar.