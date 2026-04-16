Slušaj vest

Filipine je potresla nezapamćena tragedija tokom održavanja BARMM atletskih igara (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao), kada je život izgubio jedanaestogodišnji dečak, učesnik turnira.

Mladi sportista, koji se takmičio u disciplini sepak takraw (tradicionalni sport sličan odbojci koji se igra nogama), preminuo je u utorak uveče usled nesrećnog slučaja.

Prema zvaničnom saopštenju Ministarstva obrazovanja (MBHTE), dečak se ugušio hranom tokom zajedničke večere u smeštaju za sportiste u provinciji Basilan.

Uprkos prisustvu dežurnih medicinskih ekipa koje su odmah započele reanimaciju i hitnom transportu u najbližu bolnicu, lekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Treneri hospitalizovani zbog šoka

Tragedija je ostavila dubok trag na ceo tim, a posebno na stručni štab. Neposredno nakon što je potvrđena smrt dečaka, dvojica njegovih trenera su kolabirala. Zbog teškog stanja šoka i srčanih smetnji izazvanih stresom, obojica su hitno hospitalizovana i nalaze se pod stalnim nadzorom lekara.

Vlasti regiona Bangsamoro proglasile su ovaj događaj "najcrnjim danom za regionalni sport". U znak žalosti, takmičenja u disciplini u kojoj je dečak učestvovao su privremeno suspendovana.

