DONETA ODLUKA: Svetska atletika odbila promenu državljanstva 11 sportista u korist Turske
Među sportistima čiji su zahtevi odbijeni nalazi se i bivša svetska rekorderka u maratonu Bridžid Kosgei, kao i olimpijski šampion u bacanju diska Roje Stona.
Na listi su ukupno pet atletičara iz Kenije, četiri sa Jamajke, kao i po jedan iz Nigerije i Rusije.
Iz Svetske atletike saopšteno je da bi odobravanje ovih zahteva "ugrozilo osnovne principe pravila o podobnosti i promeni sportskog državljanstva", naglašavajući da su prijave deo šireg plana da se kroz finansijski atraktivne ugovore sportisti privuku da nastupaju za Tursku.
Organizacija je posebno ukazala da su zahtevi podneti preko kluba koji je u potpunosti finansiran od strane države, sa ciljem da se atletičari kvalifikuju za buduća međunarodna takmičenja, uključujući Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028.
"Zbog sličnosti u svim prijavama, panel ih je razmatrao zajedno i zaključio da takav pristup nije u skladu sa osnovnim principima regulative", navodi se u saopštenju.
Odlukom Svetske atletike, pomenuti sportisti neće imati pravo da predstavljaju Tursku na međunarodnim takmičenjima.
