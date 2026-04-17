Slušaj vest

Jelisaveta Tuktamiševa, jedna od najlepših sportiskinja, objasnila je zašto se povukla iz umetničkog klizanja.

Ima 29 godina Jelisaveta Tuktamiševa, što je za umetničko klizanje mnogo, jer se mnogi klizači penzionišu znatno ranije.

Jelisaveta Tuktamiševa ruska klizačica na jednom nastupu u Moskvi Foto: Peter Kovalev / Zuma Press / Profimedia

Dali joj nadimak Carica

U plejadi velikih ruskih klizačica Jelisaveta Tutkamiševa zauzima posebno mesto.

- Da li mi je ikada rečeno da sam prestara za ovaj sport? Zapravo, nikada. Niko mi to nikada nije lično rekao, a retko sam nailazila na takve komentare čak i na društvenim mrežama - rekla je Jelisaveta Tuktamiševa za magazin "Forbs" i nastavila:

- Kao umetnička klizačica procvetala sam u poslednjim godinama svoje karijere, kada sam počela svesnije i sa ljubavlju da pristupam procesu treninga. Počela sam bolje da razumem šta mi se sviđa. Kakva odeća, kakva muzika, šta me zaista pokreće... I samo klizanje je postalo drugačije.

Jelisaveta Tuktamiševa, u svetu umetničkog klizanja poznata je pod nadimkom "Carica" (The Empress). Ruskinja predstavlja jednu od najdugovečnijih i najvoljenijih figura u istoriji ovog sporta. Za razliku od mnogih ruskih klizačica čije karijere traju samo jednu ili dve sezone, Jelisaveta je prkosila vremenu više od jedne decenije.

1/11 Vidi galeriju Jelisaveta Tuktamiševa Foto: Printskrin/Instagram

Žena koje je pobeđivala devojčice

Tuktamiševa je postala simbol otpora trendu "devojčica od 15 godina" koje dominiraju zahvaljujući kvadovima, tzv. četvorostrukim skokovima. Godine 2015. bila je evropska i svetska prvakinja. Tada je postala prva žena koja je izvela četiri trostruka skoka u kratkom programu, uključujući i čuveni trostruki aksel.

Nakon nekoliko godina krize i rasta, vratila se na veliku scenu i osvojila srebro na Svetskom prvenstvu 2021. u Stokholmu, sa skoro 25 godina, što je u ruskom ženskom klizanju ravno čudu. I tada njen zaštitni znak bio je visoki, moćni trostruki aksel koji je izvodila sa neverovatnom lakoćom čak i u poznim sportskim godinama.

Jelisaveta Tuktamiševa pozira sa klizaljkama Foto: Printskrin/Instagram

Sankcije prekinule karijeru

Jelisaveta je zvanično objavila kraj svoje sportske karijere u novembru 2025, nakon što je prethodno provela dve godine u statusu "pauze". Ruskinja rođena u Glazovu, u Sibiru 17. decembra 1996. godine otvoreno je priznala da je glavni razlog bila nemogućnost nastupa na međunarodnim takmičenjima. Zbog zabrane takmičenja ruskim sportistima, izgubila je žar za dokazivanjem samo na domaćim turnirima.

Tuktamiševa je iskreno izjavila da se ne povlači jer nema snage, već zato što je "završila svoju malu životnu priču u klizanju" i želi da se isproba u drugim ulogama. Iako je održala formu, konstantno takmičenje sa mlađim devojkama koje izvode četvorostruke skokove zahtevalo je ekstremne napore koje više nije želela da ulaže bez cilja u vidu svetskih medalja.

Jelisaveta Tuktamiševa i Andrej Lazukin dok su bili zajedno Foto: Printskrin/jutjub

Zanimljiv privatni život

Što se tiče privatnog života ove prelepe Ruskinje, može se reći da je bio i ostao interesantan. Dugo je bila u vezi sa ruskim klizačem Andrejem Lazukinom. Razišli su se 2020. godine, ali su ostali u prijateljskim odnosima. Tokom 2025. godine, mediji su je povezivali sa mlađim klizačem Petrom Gumenjikom, nakon što su viđeni zajedno na treninzima u Kaliforniji, ali ona te glasine nikada nije zvanično potvrdila kao ozbiljnu vezu.

Diplomirala je na Nacionalnom državnom univerzitetu za fizičku kulturu, sport i zdravlje "Lesgaft" u Sankt Peterburgu. Jelisaveta je veoma aktivna u svetu mode i šou-biznisa. Često nastupa u velikim ledenim šou programima (poput onih koje organizuju Ilja Averbuh ili Jevgenij Pljuščenko). Takođe se bavi i trenerskim stažiranjem, a spekuliše se da bi mogla da postane jedan od vodećih međunarodnih konsultanata za tehniku skokova.