Srpska bokserka Sara Ćirković plasirala se u osminu finala Svetskog kupa Međunarodne bokserske federacije (World Boxing) u kategoriji do 54 kilograma, pošto je danas u prvom kolu, u brazilskom Foz do Iguasu, pobedila Argentinku Melani Martines 5:0.

Na Svetskom kupu nastupa i srpska bokserka Kristina Kuluhova, koja će takmičenje u kategoriji do 60 kilograma započeti u sredu, borbom protiv Japanke Ajake Taguči.

Sara Ćirković, erenje pred Balkan Boxing reviju Foto: BSS

Na Svetskom kupu u Brazilu učestvuje ukupno 342 takmičara iz 47 zemalja, a taj turnir nosi i bodove za rang listu World Boxinga, koja će igrati ulogu u određivanju nosilaca na velikim takmičenjima, poput Olimpijskih igara u Los Anđelesu.

