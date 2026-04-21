Slušaj vest

Reuben Kipruto Siva, kenijski dugoprugaš, obeležio je maraton koji je prethodnog vikedna održan na jezeru Anesi u Francuskoj.

Iskusni i prekaljeni Kenijac Reuben Siva osvojio je treće mesto, a pred ciljem je skoro izgubio svest, tako da je bukvalno četvoronoški završio maraton.

Reuben Siva na cilju maratona u Francuskoj Foto: Printskrin/X

Maraton na jezeru Anesi jedan je od najlepših i najpoznatijih maratona u Francuskoj, a ovogodišnje izdanje imalo je više nego zanimljivu završnicu. U glavnoj ulozi bio je Reuben Siva, maratonac iz Kenije. On je trku završio sa vremenom 2 sata, 22 minuta i 00 sekundi.

Pred ciljem Reuben Siva je počeo da gubi ravntotežu i tetura. Čak je u jednom trenutku udario u ogradu, a onda je pokazao smelost da ni po koju cenu ne odustane posle više od dva sata trčanja.

Bukvalno je četvoronoški prošao kroz cilj i osvojio treće mesto. Kenijac je ovim postupkom pokazao čeličnu volju maratonaca i sportski duh, da ne odustane. Podvig vredan divljenja.

Pobednik ovogodišnjeg maratona bio je Francuz Benjamin Polin sa sjajnim vremenom od 2:13:21, dok je drugo mesto pripalo Kenijcu Benardu Kipkoriru Korosu (2:20:35).

Trka je ove godine privukla veliki broj trkača, a staza pored jezera je ponovo opravdala reputaciju jednog od najatraktivnijih mesta za trčanje u prolećnom periodu.

Reuben Siva nije "maratonac početnik" na međunarodnoj sceni. Iako nije u samom vrhu svetskih rang-listi, on je prepoznatljiv kao veoma stabilan i izdržljiv profesionalni maratonac. Njegova profesionalna karijera maratonca traje od 2010. godine.