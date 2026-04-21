Gout Gout (18) je naslednik Juseina Bolta i senzacija svetske atletike.
SNIMAK KOJI POKAZUJE SUROVU DOMINACIJU BOLTOVOG NASLEDNIKA! Nije normalno sa kojom lakoćom tinejdžer pobeđuje u trkama
Popularnost ovog mladog atletičara je u usponu, a nedavno je postao rekorder kada je zabeležio najbolji rezultat na svetu u trci na 200 metara za atletičare uzrasta do 20 godina.
Otkako se pojavio porede ga sa Juseinom Boltom, a sada se na društvenim mrežama ponovo pojavio snimak jedan malo stariji snimak koji prikazuje sa kojom lakoćom Australijanac izlazi na kraj sa protivnicima čak iako oni imaju veliku startnu prednost.
Pogledajte hit snimak na kojem se vidi kako Gout Gout dominira:
