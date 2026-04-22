VELIKI SKANDAL U SVETU BOKSA: Bivši šampion pao na doping testu!
Britanski bokser Lorens Okoli bio je pozitivan na antidoping testu uoči borbe protiv Francuza Tonija Joke, saopštio je danas njegov promoter 'Queensberry Promotions'.
Kako je navedeno, 'Voluntary Anti-Doping Association' obavestila je promotera da je Okoli imao "nepovoljan nalaz" nakon testiranja sprovedenog pred borilački događaj u Parizu, zakazan za ovaj vikend.
Nedugo nakon objave, Okoli se oglasio na društvenim mrežama, istakavši da veruje da će istraga potvrditi njegovu nevinost.
"Nadam se da će razum prevladati. U potpunosti ću sarađivati sa nadležnim organima i uveren sam da će svaka istraga očistiti moje ime", poručio je Okoli, dodajući da neće davati dodatne izjave, preneo je Atletik.
On je naveo i da je tokom priprema imao probleme sa povredom lakta, nakon ranije povrede bicepsa.
Okoli je predstavljao Veliku Britaniju na Olimpijskim igrama u Riju 2016, a profesionalnu karijeru započeo je iste godine. Najveći uspeh ostvario je 2021. kada je osvojio WBO titulu u kruzer kategoriji pobedom nad Krištofom Glovackim.
Titulu je branio tri puta, pre nego što ju je izgubio 2023. od Krisa Bilam-Smita. Nakon toga prešao je u bridžer kategoriju, gde je osvojio WBC pojas, a potom se vratio u tešku kategoriju sa ciljem da napadne svetsku titulu.
Nadležni organi, uključujući Britanski bokserski savez, još se nisu zvanično oglasili povodom slučaja.
