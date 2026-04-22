Britanski bokser Lorens Okoli bio je pozitivan na antidoping testu uoči borbe protiv Francuza Tonija Joke, saopštio je danas njegov promoter 'Queensberry Promotions'.

Kako je navedeno, 'Voluntary Anti-Doping Association' obavestila je promotera da je Okoli imao "nepovoljan nalaz" nakon testiranja sprovedenog pred borilački događaj u Parizu, zakazan za ovaj vikend. 

Nedugo nakon objave, Okoli se oglasio na društvenim mrežama, istakavši da veruje da će istraga potvrditi njegovu nevinost.

"Nadam se da će razum prevladati. U potpunosti ću sarađivati sa nadležnim organima i uveren sam da će svaka istraga očistiti moje ime", poručio je Okoli, dodajući da neće davati dodatne izjave, preneo je Atletik.

On je naveo i da je tokom priprema imao probleme sa povredom lakta, nakon ranije povrede bicepsa.

Okoli je predstavljao Veliku Britaniju na Olimpijskim igrama u Riju 2016, a profesionalnu karijeru započeo je iste godine. Najveći uspeh ostvario je 2021. kada je osvojio WBO titulu u kruzer kategoriji pobedom nad Krištofom Glovackim.

Titulu je branio tri puta, pre nego što ju je izgubio 2023. od Krisa Bilam-Smita. Nakon toga prešao je u bridžer kategoriju, gde je osvojio WBC pojas, a potom se vratio u tešku kategoriju sa ciljem da napadne svetsku titulu.

Nadležni organi, uključujući Britanski bokserski savez, još se nisu zvanično oglasili povodom slučaja.

Okoli je ovog vikenda trebalo da se u Parizu bori protiv Francuza Tonija Joke.

