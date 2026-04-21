Legendarni slovenački sportista koji se takmičio u ski skokovima, Robert Kranjec, doživeo je tešku saobraćajnu nesreću.

On je u petak izgubio kontrolu nad svojim biciklom i prešao u suprotnu traku, udario u ivičnjak, a potom silovito pao, zadobivši teške povrede. Kasnije je helikopterom prebačen u bolnicu u Ljubljani zbog ozbiljnosti povreda. Njegovo stanje je u jednom trenutku bilo izuzetno kritično, ali poslednje informacije donose tračak nade - situacija se, navodno, polako stabilizuje. 

Robert Kranjec Foto: Pacific Press / Sipa USA / Profimedia, KAI TALLER/ARENA AKCJI / imago sportfotodienst / Profimedia, Rok Rakun / Zuma Press / Profimedia

Ono što dodatno šokira jeste podatak do kog je došla policija, portal "Slovenskenovice" navodi kako je utvrđeno da je biciklista u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola! Alkotest je pokazao čak 1,19 mg alkohola po litru izdahnutog vazduha, što odgovara približno 2,5 promila u krvi. Protiv njega je pokrenut prekršajni postupak zbog kršenja saobraćajnih propisa, a više detalja o ovom teškom incidentu očekuje se uskoro.

Sada se oglasio i Skijaški savez Slovenije, koji je potvrdio da je Kranjec imao nesreću. Iz Skijaškog saveza Slovenije otkrili su nove detalje o stanju Roberta Kranjeca.

- Obaveštavamo vas da je Robert Kranjec zadobio teške povrede nakon pada sa bicikla i trenutno se nalazi na bolničkom lečenju. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, a u narednim danima će početi rehabilitaciju, koja će biti duga i zahtevna. U ovom trenutku, Robertu je pre svega potreban mir, vreme za oporavak i puno pozitivne energije - saopštio je Skijaški savez Slovenije.

Skijanje Izvor: Instagram