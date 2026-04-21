Posle Miluna Vesnića, legende jugoslovenskog automobilizma, i Milovana, višestrukog osvajača međunarodnih titula na krugu i brdu, na stazu će izaći i treća generacija čuvene užičke familije - Đorđe Vesnić!

U 50. automobilističku sezonu porodica Vesnić ulazi sa dva automobila.

Milovan će voziti "audi RS3 LMS", sa kojim je prošle sezone bio drugoplasiran u istom šampionatu. Tokom zime, auto je prerađen za pogon na sva četiri točka, a ovo inženjersko delo imaće svoj debi već sledećeg vikenda na stazi Rechberg rennen u Austriji, gde Vesnić nastupa u Grupi 3.

Đorđe će sesti u "reno klio RS4" koji je pripremljen za brdske trke i nastupiće u Grupi 5.

Otac i sin Vesnić biće jedini predstavnioci Srbije u ovom takmičenju, za koje je prijavljeno čak 270 takmičara.

Naši trkači nemaju prevelika očekivanja, automobil je za Milovana praktično nov, dok će Đorđu ovo biti prvi izlazak na trkačku stazu, pa je sakupljanje kilometara i iskustva glavni cilj za 2026, za koju obojica kažu da će biti teška.

"Srećan sam što se moj prvenac priključio trkama, iako kreće ni malo lakim i trnovitim putem. Što je do mene, ja sam uradio, sad je sve na njemu. Automobile smo testirali nekoliko puta tokom zime na Navaku, kako bi, pre svega, on stekao iskustvo. Verujem da će ga svi dobro dočekati, neka vozi, neka uči, a moj otac i ja smo ga, misli, dobro spremili, samo neka sluša i neka završava trke", kaže ponosni otac.

"Što se mog poduhvata tiče, izradili smo prvi TCR auto s pogonom na sva četiri točka, koji sam probao i zadovoljan sam. Ipak, ne mislim da je sve gotovo, posebno jer mnogo delova još nije stiglo iz inostranstva, ali za sada mogu da kažem da sve ide dobrim tokom", dodaje Vesnić.

"Do skoro je ovo bio san za mene, a sada postaje realnost. U debitantskoj sezoni ću dati sve od sebe, da naučim staze i osetim auto. Ne očekujem velike rezultate, tek dogodine mislim da ću se uključiti u borbu za visoke plasmane. Želim da uživam u trkanju i posebno mi je drago što mogu da nastavim porodičnu tradiciju", izjavio je mladi Đorđe Vesnić.

