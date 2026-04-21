Dosta nedoumica izazvao je početak Formule 1 ove sezone, zbog promena pravila na bolidima.

Usled čestih kritika od strane vozača u kojima je najviše prednjačio četvorostruki šampion F1 Maks Ferštapen, ali i medija, čelnici takmičenja i šefovi ekipa dogovorili su novi set promena.

Maks Ferštapen nije zadovoljan mogućnostima bolida Red bula Foto: images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Opasne situacije

FIA je objavila kako su zajedno sa svim relevantnim činiocima dogovorili izmene ovogodišnjeg tehničkog pravilnika koji je doveo Formulu 1 do neobičnih i potencijalno opasnih situacija.

Promene još mora da odobri WMSC (Svetski savet), ali to je samo formalnost, tako da će sve mere stupiti na snagu od predstojeće VN Majamija koja je na programu 3. maja.

Vozači nezadovoljni

Fokus je na sigurnosnom aspektu pravila, ali i sportskom, čim bismo ubuduće trebalo da gledamo manje tehnika punjenja baterije, a više prave vožnje.

Formula 1 je ove godine ušla u novu eru, koja je dovela do najvećih promena u poslednjih desetak godine, a po kojima je snaga motora 50 odsto sa unutrašnjim sagorevanjem, a 50 odsto električna. To je dovelo do nezadovoljstva među većinom vozača, koji su saglasni u oceni da njihove veštine više ne dolaze do izražaja.

Nova pravila omogućiće vozačima da koriste maksimalnu snagu u kvalifikacijama, a da se ujedno smanji rizik od velikih razlika u brzinama tokom trke između onih koji koriste maksimalnu snagu motora i baterije, i onih koji ne koriste.

Oli Berman mladi vozač F1 tima Has Foto: Yichin Hou / Zuma Press / Profimedia

Baterija pravi nedoumice

Promene u kvalifikacijama su osmišljene da bi se smanjilo preterano čuvanje energije, a vozači ohrabrili da daju svoj maksimum. Ukupna dozvoljena količina dopune baterije je smanjena sa 8MJ na 7MJ, čime se smanjuje količina energije koja treba da se povrati, a samim tim i vreme koje je potrebno za to. Uz to, maksimalna količina energije koja se povrati kada vozač da pun gas, a da ne koristi bateriju, povećana je na 350kw, pošto je prethodno bila 250kw.

Promene koje se tiču same trke za cilj imaju da ne dođe do opasnih situacija kada postoje velike razlike u brzinama između bolida koji koriste različite snage motora. Upravo to je dovelo do izuzetno opasnog udesa koji je imao vozač Hasa Oli Berman na Velikoj nagradi Japana, kada je pokušao da izbegne Franka Kolapinta u bolidu Alpina, kada je Argentinac pokušao da se odbrani.