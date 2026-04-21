Slušaj vest

Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković, zajedno sa pravnim savetnikom prof. Nenadom Đurđevićem, boravio je u poseti Nišu kako bi se u okviru stalnih aktivnosti posvetio i funkcionisanju teritorijalnog sportskog saveza ovog grada.

Foto: SSS

Na sastanku kod gradonačelnika Niša Dragoslava Pavlovića prisustvovali su i većnik za sport Milan Milanov i generalni sekretar Sportskog saveza Niša Predrag Pržić.

- Trudimo se da iz godine u godinu održavamo kontakt i dobro funkcionisanje teritorijalnih sportskih saveza, članica Sportskog saveza Srbije. Niš je veliki sportski grad, te je bilo brojnih tema iz oblasti sporta - otkrio je Marinković.

- Sa gradonačelnikom, gospodinom Pavlovićem i saradnicima dogovorili smo niz manifestacija koje će se u ovom gradu organizovati zajednički sa Sportskim savezom Srbije. Najpre regionalno takmičenje akcije "Sport u policiji“ 25. aprila, a zatim u drugoj polovini godine i Mali sajam sporta koji je posvećen najmlađima kako bi im na najbolji mogući način prezentovali sport i zdrav način života. Tu su i ostale aktivnosti koje će biti sprovedene u 2027. godini – istakao je generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković i dodao:

- Nadam se da ćemo pokrenuti neke saveze koji su bili manje uključeni u prethodnim godinama i da ćemo kao i uvek biti tu za naše članice da pomognemo pri rešavanju problema, ako oni postoje – zaključio je Marinković.