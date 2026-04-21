Aktuelni predsednik vaterpolo kluba Novi Beograd i bivši reprezentativac Srbije Slobodan Soro biće jedini kandidat za novog predsednika Vaterpolo saveza Srbije.
IZBORNA SEDNICA
LEGENDARNI SRBIN JEDINI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA VATERPOLO SAVEZA! Evo kada se očekuje da preuzme najvažniju funkciju
Ovu informaciju je preneo savez.
Izborna sednica Vaterpolo savez Srbije biće održana 29. aprila u 13 časova u Hotel N u Beogradu.
Na sednici će biti izabrani predsednik Vaterpolo saveza Srbije i predsednik Skupštine za naredni četvorogodišnji mandat.
Slobodan Soro
Za predsednika Skupštine kandidovan je Marko Avramović, sadašnji generalni sekretar Udruženja vaterpolo trenera Srbije i takođe nekadašnji reprezentativac.
