Činilo se da je Crvena zvezda pronašla idealno rešenje za poziciju plejmejkera u narednoj sezoni, međutim, stvari su se dodatno iskomplikovale...

Trent Forest, aktuelni košarkaš Baskonije, skrenuo je pažnju na sebe odličnim partijama u dresu kluba iz Vitorije.

Turski novinar Jagiz Sabunčoglu, otkrio je da bi Forest od naredne sezone mogao da obuče dres slavnog Fenerbahčea, što u potpunosti kvari planove Crvene zvezde.

Da li će Kodi Miler Mekintajer ostati u Crvenoj zvezdi ili ne - još uvek je misterija, a Forest je navodno projektovan kao zamena za Amerikanca.

Forest je ove sezone u Evroligi imao učinak od 10,9 poena, 2,8 skokova i 4,4 asistencije u proseku.

