Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su na gostovanju od ekipe Olimpijakosa sa 15:16 (3:6, 4:3, 5:4, 3:3), u utakmici četvrtog kola Grupe A druge faze Lige šampiona.
LIGA ŠAMPIONA: Vaterpolisti Novog Beograda na gostovanju poraženi od Olimpijakosa
Najbolji učinak u ekipi Novog Beograda imali su Vasilije Martinović i Nikola Lukić sa po četiri gola, dok su Miroslav Perković i Stefan Pješivac upisali po dva pogotka.
Po tri gola su u ekipi iz Pireja postigli kapiten Konstantinos Genidunijas, Janis Funtulis i Danijel Anđal.
Večeras se od 20.30 u okviru ove grupe sastaju Barseloneta i Breša.
Barseloneta je uz utakmicu manje vodeća sa maksimalnih devet bodova, Olimpijakos na drugom mestu ima šest bodova, Novi Beograd je treći sa tri boda, a isti učinak ima i Breša na poslednjem, četvrtom mestu.
U sledećem kolu Novi Beograd dočekuje Barselonetu, a Olimpijakos gostuje Breši.
(Beta)
