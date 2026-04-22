Najbolji učinak u ekipi Novog Beograda imali su Vasilije Martinović i Nikola Lukić sa po četiri gola, dok su Miroslav Perković i Stefan Pješivac upisali po dva pogotka.

Po tri gola su u ekipi iz Pireja postigli kapiten Konstantinos Genidunijas, Janis Funtulis i Danijel Anđal.

Večeras se od 20.30 u okviru ove grupe sastaju Barseloneta i Breša.

Barseloneta je uz utakmicu manje vodeća sa maksimalnih devet bodova, Olimpijakos na drugom mestu ima šest bodova, Novi Beograd je treći sa tri boda, a isti učinak ima i Breša na poslednjem, četvrtom mestu.

U sledećem kolu Novi Beograd dočekuje Barselonetu, a Olimpijakos gostuje Breši.

(Beta)

