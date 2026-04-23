Jedan od najboljih hokejaša u NHL Milan Lučić proveo je Vaskrs u velikoj srpskoj svetinji - manastiru Ostrog.

Milan Lučić je sa porodicom boravio u Crnoj Gori, a fotografije sa Ostroga podelio je na društvenim mrežama.

Milan Lučić sa decom pali sveće u Ostrogu Foto: Printskrin/Instagram

Na Ostrogu

Milan Lučić u društvu supruge Britani, ćerki Valentine i Nikoline, te sina Milana juniora boravio na Ostrogu tokom Vaskršnjih praznika. Kanadski hokejaš srpskog porekla fotografisao se sa suprugom na ulazu u manastir Ostrog, a sa decom je zapalio sveće za svoje najmilije.

Milan Lučić je jedan od najpoznatijih hokejaša u istoriji NHL lige koji je kroz čitavu svoju karijeru otvoreno i s ponosom isticao svoje srpsko poreklo. Iako je rođen 7. juna 1988. godine u Vankuveru u Kanadi, nikada nije krio da su njegovi koreni duboko ukorenjeni u srpskoj kulturi i tradiciji.

Odlično govori srpski jezik

Lučićevi roditelji, otac Jovan i majka Snežana, doselili su se u Kanadu pre nego što se on rodio. Milan je odrastao u sredini gde se negovala srpska kultura, običaji i jezik. Lučić odlično govori srpski jezik, a u više navrata je u intervjuima isticao da se u njegovoj kući uvek poštovala tradicija. Znanje srpskog jezika omogućilo mu je da očuva direktnu vezu sa svojim nasleđem, uprkos tome što je ceo život proveo u Severnoj Americi.

Zanimljivo je da je Milan Lučić često je isticao da je njegov "radni mentalitet", ona čuvena "hokejaška čvrstina" i beskompromisnost na ledu delom proistekla iz srpskog vaspitanja, koje podrazumeva veliku žrtvu i radnu etiku. Godinama je na svojim hokejaškim štapovima ili klizaljkama imao istaknutu srpsku trobojku.

Milan Lučić sa suprugom Britani Foto: Printskrin/Instagram

Često posećuje srpske zemlje

Poznato je da Milan Lučić poseduje tetovaže sa srpskim motivima, što je njegov način da nosi deo svoje kulture uvek sa sobom. U intervjuima posle osvajanja Stenli kupa (2011. sa Bostonom), često je govorio o tome kako mu je čast da predstavlja ne samo Kanadu u kojoj je rođen, već i svoj narod, jer je bio svestan koliko srpska zajednica u dijaspori prati njegove uspehe.

Kako i sada, tako i ranije Milan Lučić je koristio prilike u pauzama između sezona da poseti Srbiju i srpske zemlje. Uvek je s ponosom isticao da se u Beogradu i ostalim srpskim mestima oseća "kao kod kuće". Posebno je u Kanadi pričao o srpskoj hrani i gostoprimstvu, pokušavajući da im objasni šta znači "srpski duh".

Milanova supruga Britani, pre nekoliko meseci podelila je zanimljiv video, u kojem Lučić govori o pripadnosti pravoslavnoj veri i srpskom duhu u kojem je odrastao i u kojem je vaspitan.

Lučić je kroz svoju karijeru postao neka vrsta nezvaničnog ambasadora srpske zajednice u NHL-u. Za mnoge mlade hokejaše sa ovih prostora, on je bio dokaz da se sa srpskim mentalitetom – inatom, snagom i hrabrošću – može uspeti na samom vrhu svetskog sporta.

Milan Lučić u dresu reprezentacije Kanade Foto: Printskrin/Instagram

Srce pripada Srbiji

U nekoliko navrata, na pitanje novinara iz Kanade o tome "ko je zapravo Milan Lučić", odgovarao je vrlo direktno:

- Ja sam ponosni Kanađanin, ali moje srce pripada Srbiji. Moji roditelji su me naučili ko sam i odakle dolazim, i to je nešto što nosim sa sobom gde god da odem.