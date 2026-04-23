ČUVENA SVETSKA ZVEZDA DOVELA LEPU SUPRUGU I DECU U SRPSKU SVETINJU: Prevalio put preko okeana i stao sa porodicom pred manastir
Jedan od najboljih hokejaša u NHL Milan Lučić proveo je Vaskrs u velikoj srpskoj svetinji - manastiru Ostrog.
Milan Lučić je sa porodicom boravio u Crnoj Gori, a fotografije sa Ostroga podelio je na društvenim mrežama.
Na Ostrogu
Milan Lučić u društvu supruge Britani, ćerki Valentine i Nikoline, te sina Milana juniora boravio na Ostrogu tokom Vaskršnjih praznika. Kanadski hokejaš srpskog porekla fotografisao se sa suprugom na ulazu u manastir Ostrog, a sa decom je zapalio sveće za svoje najmilije.
Milan Lučić je jedan od najpoznatijih hokejaša u istoriji NHL lige koji je kroz čitavu svoju karijeru otvoreno i s ponosom isticao svoje srpsko poreklo. Iako je rođen 7. juna 1988. godine u Vankuveru u Kanadi, nikada nije krio da su njegovi koreni duboko ukorenjeni u srpskoj kulturi i tradiciji.
Odlično govori srpski jezik
Lučićevi roditelji, otac Jovan i majka Snežana, doselili su se u Kanadu pre nego što se on rodio. Milan je odrastao u sredini gde se negovala srpska kultura, običaji i jezik. Lučić odlično govori srpski jezik, a u više navrata je u intervjuima isticao da se u njegovoj kući uvek poštovala tradicija. Znanje srpskog jezika omogućilo mu je da očuva direktnu vezu sa svojim nasleđem, uprkos tome što je ceo život proveo u Severnoj Americi.
Zanimljivo je da je Milan Lučić često je isticao da je njegov "radni mentalitet", ona čuvena "hokejaška čvrstina" i beskompromisnost na ledu delom proistekla iz srpskog vaspitanja, koje podrazumeva veliku žrtvu i radnu etiku. Godinama je na svojim hokejaškim štapovima ili klizaljkama imao istaknutu srpsku trobojku.
Često posećuje srpske zemlje
Poznato je da Milan Lučić poseduje tetovaže sa srpskim motivima, što je njegov način da nosi deo svoje kulture uvek sa sobom. U intervjuima posle osvajanja Stenli kupa (2011. sa Bostonom), često je govorio o tome kako mu je čast da predstavlja ne samo Kanadu u kojoj je rođen, već i svoj narod, jer je bio svestan koliko srpska zajednica u dijaspori prati njegove uspehe.
Kako i sada, tako i ranije Milan Lučić je koristio prilike u pauzama između sezona da poseti Srbiju i srpske zemlje. Uvek je s ponosom isticao da se u Beogradu i ostalim srpskim mestima oseća "kao kod kuće". Posebno je u Kanadi pričao o srpskoj hrani i gostoprimstvu, pokušavajući da im objasni šta znači "srpski duh".
Milanova supruga Britani, pre nekoliko meseci podelila je zanimljiv video, u kojem Lučić govori o pripadnosti pravoslavnoj veri i srpskom duhu u kojem je odrastao i u kojem je vaspitan.
Lučić je kroz svoju karijeru postao neka vrsta nezvaničnog ambasadora srpske zajednice u NHL-u. Za mnoge mlade hokejaše sa ovih prostora, on je bio dokaz da se sa srpskim mentalitetom – inatom, snagom i hrabrošću – može uspeti na samom vrhu svetskog sporta.
Srce pripada Srbiji
U nekoliko navrata, na pitanje novinara iz Kanade o tome "ko je zapravo Milan Lučić", odgovarao je vrlo direktno:
- Ja sam ponosni Kanađanin, ali moje srce pripada Srbiji. Moji roditelji su me naučili ko sam i odakle dolazim, i to je nešto što nosim sa sobom gde god da odem.