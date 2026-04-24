Slušaj vest

Sportisti i deca koja još ne treniraju nijedan sport proveli su dan družeći se i upoznajući se sa novim sportskim veštinama. Tako su mališani imali priliku da se oprobaju u fudbalu, košarci, odbojci, rukometu, šahu, karateu, stonom tenisu, boksu i skijanju.

Iz sportske hale poslata je poruka da udruženim snagama Sportski savez Srbije, Ministarstvo sporta, lokalna samouorava i teritorijalni sportski savez rade za dobrobit dece i mladih kako bi im bili obezbeđeni što bolji uslovi za bavljenje sportom.

Sa sportskim klubovima na teritoriji opštine Surdulica razgovarali su predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek, generalni sekretar Goran Marinković, državni sekretar u Ministarstvu sporta Ratko Nikolić, predsednik Sportskog saveza Surdulice Vladica Nesrorović i sekretar David Milić. Ispred lokalne samouprave delegaciju je ugostila, a značaj bavljenja sportom još jednom je istakla predsednica opštine dr Aleksandra Popović. Na sastanku u kabinetu predsednice opštine Surdulica o situacijiji u sportu govorili su i ministar Novica Tončev, zamenica predsednice opštine Biljana Mihajlović, predsednik skupštine opštine Surdulica Nemanja Gligorijević i opštinski većnik Nebojša Arsić.

Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek je učesnike i sportiste pozdravio:

Foto: SSS

- Surdulica je dokaz da veličina mesta ne određuje veličinu snova. Ovde postoji energija, vera i rad. Ovde postoje deca koja žele da uspeju i ljudi koji znaju koliko sport znači za jednu zajednicu. Surdulica je mesto mladosti, sporta i kulture, a Sportski savez Surdulice neumorno i svakodnevno radi da se Surdulica izdvaja na sportskoj mapi Srbije, a kada se takva sredina osloni na snagu države, onda nastaju šampioni. Sportski saveza Srbije svakodnevno radi kako bi se u Srbiji gradili tereni, promovisao zdrav način života i stvarali uslovi za rast i razvoj kakve generacije pre nas nisu imale - rekao je Štefanek.

Mali sajam sporta u Surdulici Foto: SSS

Pre zvaničnog otvaranja Malog sajma sporta održano je takmičenje Lige malih šampiona, u organizaciji SSS, Saveza za predškolski sport i fizičko vaspitanje Srbije i Sportskog saveza Surdulice, na kome su svoju brzinu i spretnost pokazali mališani iz PU "Naša radost".