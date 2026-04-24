Audi je saopštio da će Mekniš biti odgovoran za koordinaciju svih aktivosti pored staze, počevši od predstojeće trke za Veliku nagradu Majamija 3. maja, uključujući i strategiju trke i rad sa vozačima Nikom Hulkenbergom i Gabrijelom Bortoletom.

Mekniš će odgovarati direktoru ekipe Matiji Binotu, koji se vratio na tu funkciju nakon što je Vitli iz privatnih razloga iznenada napustio ekipu posle samo dve trke u sezoni, prvoj za Audi u Formuli 1.

Vitli je otišao iz Audija posle spekulacija da je za njega zainteresovan Aston Martin, koji pokušava da preokrene situaciju posle izuzetno lošeg starta u sezoni u kojoj su počela da se primenjuju nova tehnička pravila.

Jedina dva poena ove sezone za Audi osvojio je Bortoleto, devetim mestom u prvoj trci u Australiji, ali su on i Hulkenberg počeli dve od tri trke zbog problema sa pouzdanošću.

Mekniš je 2002. godine proveo neuspešnu sezonu u Tojoti, ali je ostavio veliki trag u Audiju kao direktor koordinacije grupnog motosporta i šef tima u Formuli E, a nedavno je vodo program za razvoj mladih igrača, ulogu koji će zadržati i pored nove funkcije. On je od početka uključen u projekat ulaska u Formulu 1. ; U tri navrata pobedio je u tri 24 časa Le Mana, četiri puta u 12-časovnoj trci Sibringa i osvojio je titulu u Svetskom prvenstvu izdržljivosti 2013. godine.

U Formuli 1 takmičio se 2002. godine i vozio u 17 trka.

