Aktuelni svetski šampion vozač Dukatija Mark Markes startovaće sa pol pozicije u predstojećoj trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Španije, pošto je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.

To je njegova prva pol pozicija posle prošlogodišnje trke na Balaton Parku u Mađarskoj.

On je i dalje bez pobede ove sezone i trenutno zauzima peto mesto sa 45 bodova.

Sa drugog mesta startovaće vozač Honde Žoan Zarko, koji je ostvario rezultat 1:48,227 minuta, a sa trećeg mesta Fabio Di Đantonio iz ekipe VR46 sa 1:49,097.

Vodeći u plasmanu vozač Aprilije Marko Beceki počeće trku kao četvrti, Aleks Markes iz Gresinija kao peti, a Pedro Akosta iz Red Bul KTM kao šesti.

Sedmo mesto u kvalifikacijama zauzeo je Horhe Martin iz Aprilije, a osmi je bio Enea Bastijanini iz KTM.

Trka za Veliku nagradu Španije vozi se u nedelju od 14 časova.