Pobednik jubilarnog 30. Mini Dečjeg maratona, koji je po tradiciji održan u Beo zoo vrtu, je Veljko Petrović iz vrtića “Maštarija”.

On je čuvenu stazu oko slonare u dužini od 230 metara istračao u vremenu 36 sekundi i 60 stotinki. Drugo mesto osvojio je Jakov Živković iz vrtića “Leptirić”, dok je treća kroz cilj prošla Nina Jović iz vrtića “Sveti Sava”.

I ove godine u izbornim trkama za Dečji maraton učestvovalo je oko 15 hiljada predškolaca sa svih 17 gradskih opština, a njih 150 najbržih je kroz 13 kvalifikacionih trka izborilo učešće u finalu.

Treba istaći da je uvertira za Dečji maraton bila trka mališana sa invalididetom u kojoj je učestvovalo 25 devojčica i dečaka.

Pobednicima su dodeljene medalje i pehari, a svi takmičari dobili su brojne poklone sponzora i partnera Beogradskog maratona koji je organizator ovog događaja. Veliku podršku celokupnoj manifaestaciji kao i prethodnih godina pružili su Grad Beograd, koji je glavni pokrovitelj, kao i Sekertarijat za obrazovanje i dečju zaštitu kao i Sekretarijat za sport i omladinu.