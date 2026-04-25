Vaterpolisti Radničkog pobedili su večeras u Kragujevcu ekipu Marseja sa 17:14 (3:2, 3:5, 7:5, 4:2), u prvoj utakmici polufinala Kupa Evrope.

Strahinja Rašović je predvodio Radnički sa četiri gola, po tri su postigli Boris Vapenski i Angelos Vlahopulos, a po dva Duško Pjetlović, Andrija Prlainović i Nikola Jakšić.

Boris Vapenski, VK Radnički Kragujevac Foto: VK Radnički Kragujevac

Četvorostruki strelci bili su i Tomas Vernu i Ugo Kruzija na drugoj strani.

U drugom polufinalu Kupa Evrope, Jadran je u Splitu pobedio mađarski BVSC sa 13:12 (1:2, 5:3, 4:2, 3:5). ; Revanš utakmice na programu su 9. maja u Marseju i Budimpešti.