Najefikasniji u timu iz Železnika bio je Filip Barna sa 24 poena
"PANTERI" OSTALI BEZ PLEJ-INA: Ilirija bolja od FMP-a u plej-autu ABA lige
Košarkaši FMP-a izgubili su danas na svom terenu od Ilirije sa 82:88 (24:13, 22:29, 17:25, 19:21), u utakmici desetog, poslednjeg kola plej-auta ABA lige.
ABA liga 2025/26
FMP je ovim porazom ostao bez šansi za plasman u plej-in, čime je završio sezonu sa 11 pobeda i 15 poraza.
Najefikasniji u timu iz Železnika bio je Filip Barna sa 24 poena, 18 je dodao Džošua Aron Skot, dok su po 12 postigli Lazar Stefanović i Filip Rebrača.
Iliriju, koja ima skor 10/16, do pobede je vodio Vendel Džerom Grin sa 21 poenom, Edo Murić je ubacio 15, dok su po 12 poena dodali Mark Padjen i Tim Tomažič.
