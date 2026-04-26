Svet sporta danas je svedočio trenutku koji su mnogi smatrali nemogućim. Kenijski atletičar Sebastijan Save postao je prvi čovek koji je u zvaničnoj trci pretrčao maraton za manje od dva sata, trijumfujući na Londonskom maratonu s neverovatnim vremenom od 1:59:30.

Istorijska trka

Save je od samog početka nametnuo tempo koji je nagoveštavao nešto veliko. Idealni vremenski uslovi u Londonu i savršena taktika omogućili su mu da u poslednjih pet kilometara uđe sa dovoljno snage za istorijski finiš. Ovim rezultatom je za više od minut popravio prethodni svetski rekord pokojnog Kelvina Kiptuma (2:00:35).

Rekordna zarada za rekordno vreme

Pored ulaska u besmrtnost, Save je za ovaj uspeh inkasirao i rekordnu novčanu sumu. Organizatori Londonskog maratona nagradili su njegov trud sa ukupno 355.000 dolara:

* 55.000 dolara za pobedu u trci.

* 125.000 dolara kao bonus za obaranje svetskog rekorda.

* 150.000 dolara specijalnog bonusa jer je trku završio brže od 2:02:00.

* 25.000 dolara bonus za rekord staze

Značaj rezultata

Ovo dostignuće se već sada poredi sa prvim sletanjem na Mesec ili probijanjem zvučnog zida u atletici. Granica od dva sata bila je "sveti gral" trčanja, a Save je pokazao da ljudske mogućnosti nemaju limite.

Njegov rezultat od 1:59:30 biće upisan zlatnim slovima u istoriju svetske atletike.