Na Košutnjaku održana je druga po redu otvorena za sve građane orijentiring manifestacija O-SIGN u organizaciji Sportskog kluba AOK Košutnjak.

Na njoj se okupilo više od 300 učesnika.

Takmičenje u orijentiringu održano u Beogradu Foto: Privatna arhiva

Projekat "O SIGN – 101184505 - On: Sport in nature, Healty Nutrition and Young Hearts" je deo Erasmus+ projekta finansiranog iz EU fondova u svrhu promocije aktivnosti u prirodi kroz orijentiring, edukacije o zdravoj ishrani, inkluziji migranata, osoba sa posebnim potrebama, različitih socijalnih i ekonomskih delova društva i od 2024. godine realizuju je klubovi iz Rumunije, Letonije, Poljske, Italije i Srbije.

Kroz takmičenja u ovih pet država učestvovalo je preko 2.000 učesnika, u radionicama o zdravoj ishrani 120 učesnika, a organizaciju događaja je iznelo 120 volontera.

Učesnici su imali priliku da kroz nekoliko različitih formata orijentiringa poput sprint trke, orijentiringa stazama, orijentiringa mobilnim telefonima, potrage za blagom, lavirinta i "fast punchinga" budu deo ovog projekta i da se kroz radionice o zdravoj ishrani kao i artiklima o značaju orijentiringa na psihofizičko stanje, odlaganju otpada i ostalim važnim temama edukuju o ovim značajnim segmentima koji utiču kako na brigu o sopstvenom zdravlju, tako i o njihovom pozitivnom uticaju na životnu sredinu.

Svi učesnici su dobili lepe i prigodne poklone, a najbolji pojedinci i vredne nagrade.

Kroz saradnju sa domaćom orijentiring zajednicom i velikim brojem obrazovnih sistema, pre svih sa osnovnim školama ovaj projekat koji se završava u maju 2026. godine se u Srbiji uspešno privodi kraju.