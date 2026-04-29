Zaboravite sve što ste dosad znali o američkom fudbalu! Ono što se upravo desilo na ovogodišnjem NFL draftu ostaće upamćeno kao najveći, najluđi i ubedljivo najrizičniji potez u istoriji ovog sporta. Filadelfija Iglsi su bacili i šokirali celu planetu...

Ko je zapravo Uar Bernard? Njegova priča zvuči kao najluđi holivudski scenario. Ovaj momak ima samo 21 godinu, dolazi iz srca Nigerije i, pazite sad: nikada nije odigrao niti jednu utakmicu američkog fudbala! Da, dobro ste pročitali. Nula sekundi na terenu, nula obaranja, apsolutno nula fudbalskog iskustva. Ali postoji jedan "mali" šokantan detalj zbog kog su se američki skauti bukvalno oduševili...

Uar nije čovek, on je živa sila prirode! Visok je 193 i težak neverovatnih 139 kilograma! A sada najfascinantniji deo: ta grdosija sadrži samo šest odsto telesne masti! Pa to nemaju ni top manekeni, a kamoli teškaši! Kada su ga skauti testirali iza zatvorenih vrata, mislili su da su im se pokvarile štoperice. Ovu nenormalnu masu mišića on nosi brzinom geparda - 40 jardi je pretrčao za sumanute 4,63 sekunde!

Vertikalni skok? Skoro metar uvis. Da je ove rezultate ostvario na zvaničnom NFL testiranju, oborio bi bukvalno sve istorijske rekorde koji postoje za njegovu poziciju!

Put ovog momka je apsolutno ludilo. Do 16. godine nije ni znao šta je sport, pre nego što je počeo da pika košarku na betonskim terenima Abudže. A onda ga je sasvim slučajno, kao u pravoj bajci, snimio bivši NFL as Osi Umenjiora. Kada je video ovu planinu od čoveka kako skače i trči, Umenjiora je bio fasciniran. Hitno ga je ubacio u specijalni kamp, a dečko je prešao put od potpunog anonimusa do NFL senzacije!

Celu Ameriku trenutno muči jedno pitanje - da li su Iglsi poludeli?! Dali su pika u sedmoj rundi za momka koji ne zna ni kako se pravilno veže kaciga! Ali generalni menadžer Iglsa Haui Rouzman samo se zagonetno smeška i trlja ruke. On ovo naziva "projektom strasti". I budimo potpuno realni - imaju ozbiljno pokriće.

Sećate li se Džordana Mailate? Iglsi su isto ovako šokirali svet 2018. godine kada su doveli lika iz Australije koji je igrao samo ragbi. Danas je Mailata jedan od najjačih i najbogatijih igrača u celoj ligi! Filadelfija igra na brutalnu kartu: ne možeš nikoga na planeti da naučiš da bude ono što genetski jeste: visok dva metra i težak 140 kila. To ti da majka priroda. A taktiku? To će ga već naučiti! Treneri su već potpuno odlepili za njim.

Naravno, zli jezici i dežurni kritičari već jedva čekaju da Uar podbaci. Tvrde da je fudbal previše opasan sport za nekoga ko nema tehniku i da će ga profi igrači samleti ako ne nauči kako da se postavi. Nazivaju ga tempiranom bombom - ili će rušiti sve pred sobom kao ljudski buldožer, ili će se osramotiti za sva vremena.

Ali NFL pravila ga štite kao belog medveda. Kao strani igrač u njihovom specijalnom programu, dobiće neverovatne tri godine u trening timu da u miru i tišini, daleko od pritiska i straha od otkaza, uči kako se kida na terenu.

Bernard ushićen Bernard je oduševljen prilikom koja se iznenada pojavila i koja će mu promeniti život.

- San je postao java. Mnogo sam radio da bih došao dovde. Istina je da nikada nisam igrao američki fudbal, ali posle nekih treninga ubeđen sam da ću biti sve bolji i bolji. Zahvalan sam bogu za život i što mi je dao šansu da me izaberu Iglsi - rekao je mladi Nigerijac.