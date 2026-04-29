Partizan je meč poslednjeg kola prvog dela ARKUS lige odigrao 25. aprila, a već 30. aktuelnog prvaka Srbije očekuje prva utakmica polufinala plej-ofa.

Crno-beli će odmeriti snage sa Dubočicom 54, najpre u Leskovcu, a potom i na Banjici, u revanšu koji se igra sedmog maja.

U četvrtak od 18 časova izabranici Đorđa Ćirkovića će izaći na teren protiv ekipe koja je napravila istorijski uspeh plasmanom u doigravanje za titulu šampiona. Nikada do sada Dubočica 54 nije izborila nastup u nekom od evropskih takmičenja, tako da je tim Saše Pejčića već ostvario zacrtani cilj. To ne znači da će im faliti motiva, ali je kvalitet bez dileme na strani crno-belih. Partizan je slavio u oba ovosezonska međusobna susreta – u gostima 25:31, a kod kuće 33:29.

Šef stručnog štaba smatra da je ključno pronaći rešenje za napad protivnika, koji je efikasan i atipičan.

– Kada saberemo prethodna 22 kola, smatram da smo zaslužili da startujemo sa prvog mesta. Za nijansu smo bili bolji od Vojvodine. Mislim da nas je na prvu poziciju doveo prvenstveno kvalitet igre. Završili smo kao najbolja odbrana prvog dela – ekipa kojoj je upućen najmanji broj šuteva. U tome leži naša određena čvrstina i to nam daje snagu što se tiče kvaliteta. Došlo je vreme plej-ofa, kada treba da potvrdimo sve ono što smo radili u prethodnom periodu, kada treba da se izdrži određeni pritisak i pokaže kvalitet. Startujemo uz blagu prednost, jer se revanš igra kod nas. Otvaramo protiv ekipe koja je najprijatnije iznenađenje sezone. Zasluženo su tu gde jesu. Ključno je pitanje kako ćemo odgovoriti na njihov napad koji je poprilično efikasan i pomalo atipičan. Imaju dobru atmosferu i energiju, koriste osam do devet igrača. Bez obzira na to da li ćemo odigrati četiri ili pet utakmica u plej-ofu, čini mi se da je ova u Leskovcu najkritičnija. Tako i treba da pristupimo – istakao je Ćirković.

Kapiten Mladen Šotić pozvao je navijače da podrže crno-bele na putu do finala.

– Ulazimo u plej-of sa prvog mesta. Ekipa Dubočice se tu potpuno zasluženo našla. Oba meča sa njima odigrali smo u 2025. godini, tako da se nismo susreli od novembra. Gostovanje u Leskovcu je među nezgodnijima u ligi. Nadamo se da ćemo imati podršku naših navijača na jugu Srbije, uvek su nas ispoštovali kada igramo dole. Zadovoljni smo dosadašnjim radom i rezultatima. Ostaje borba za najvažniji trofej ove sezone i pozvao bih navijače da nas u Leskovcu podrže u što većem broju. Nadamo se da će nas voditi do pobede.