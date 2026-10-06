SINER ŠOKIRAO FANOVE - KRAJ JE! Italijan objavio tešku vest, za njega više nema tenisa ove sezone!
Italijan je poslednji meč odigrao 12. jula kada je u finalu Vimbldona pobedio Aleksandera Zvereva u četiri seta.
Upravo bi protivnik iz tog meča mogao da iskoristi problem sa povredom koji ozbiljno muči Sinera i da od njega preuzme prvu poziciju na ATP listi.
Janik Siner je još ranije otkazao učešće na predstojećem mastersu u Šangaju, a sada je objavio da neće igrati do kraja sezone.
To znači da neće moći da brani poene koje je zaradio prošle sezone titulama u Beču (500), Parizu (1.000) i na Završnom turniru u Torinu (1.500).
Zverev sada ima odličnu priliku da prvi put u karijeri stigne do prvog mesta na ATP listi.
"Zdravo svima, voleo bih da vam dam mali "apdejt". Zajedno sa doktorima smo odlučili da mi je potreban tretmant za moje koleno, što znači da je sezona 2026. zvanično završena. Poslednjih nekoliko godina, naročito kraj sezone u Torinu su mi doneli mnogo prelepih osećanja i emocija, a ove godine će to biti mnogo drugačije, ali u ovom trenutku moram da razmišljam o svojoj karijeri na duže staze. Daću sve od sebe da se vratim na 100 odsto. Hvala vam na podršci i nadam se da se uskoro vidimo na terenu", poručio je Janik Siner.
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