ĐOKOVIĆ - DE MINOR: Vreme je za spektakularno finale! Novak ide po 102. titulu!
Srpski teniser Novak Đoković danas od 13 časova igra finale turnira u Pekingu protiv Aleksa De Minora.
Nakon nešto slabijih rezultata tokom američke turneje, Novak Đoković je po dolasku u Kinu za samo nedelju dana još jednom podsetio tenisku planetu zašto je neprikosnoveni vladar ovog sporta. Najbolji svih vremena plasirao se u veliko finale turnira u Pekingu, gde ga u borbi za trofej očekuje okršaj protiv Australijanca Aleksa De Minora.
Trijumf u ovom finalu doneo bi srpskom asu jubilarnu, 102. ATP titulu u bogatoj karijeri, čime bi iznova pomerio granice i oborio još nekoliko rekorda.
Biće ovo njihov peti međusobni susret. Đoković i De Minor su do sada odmerili snage četiri puta, a srpski teniser ima pozitivan bilans od tri pobede i jednog poraza.