Nakon nešto slabijih rezultata tokom američke turneje, Novak Đoković je po dolasku u Kinu za samo nedelju dana još jednom podsetio tenisku planetu zašto je neprikosnoveni vladar ovog sporta. Najbolji svih vremena plasirao se u veliko finale turnira u Pekingu, gde ga u borbi za trofej očekuje okršaj protiv Australijanca Aleksa De Minora.