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12:08

Izveštaj sa jučerašnjeg Novakovog meča!

Ne propustiteTenisNOVAK SAZNAO POTENCIJALNOG RIVALA U FINALU PEKINGA! Evo protiv koga će igrati ako pobedi Medvedeva!
Detalj sa meča Novak Đoković - Aleksander Zverev
TenisŠOKANTAN KRAJ MEČA, MEDVEDEV JE DISKVALIFIKOVAN! Đoković je u finalu Pekinga, Srbin se na čudesan način vratio u TOP 10!
Detalj sa meča Novak Đoković - Aleksander Zverev