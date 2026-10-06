SEDAM MESECI ČEKANJA, A ONDA – EKSPLOZIJA! Alkaraz pokorio Tokio i osvojio 27. trofej u karijeri!
- Karlos Alkaraz je odbranio titulu na ATP 500 turniru u Tokiju, pošto je u finalu savladao Jiržija Lehečku sa 7:6 (7:4), 6:4.
- Španac je u Japanu dobio svih 10 mečeva, a ovo mu je 27. trofej u karijeri i treći ove sezone.
Karlos Alkaraz odbranio je titulu na ATP 500 turniru u Tokiju, pošto je u finalu savladao Jiržija Lehečku sa 7:6 (7:4), 6:4.
Meč je trajao sat i 36 minuta.
Treći teniser sveta tako je nastavio neverovatnu seriju u Japanu - dobio je svih 10 mečeva koje je odigrao na ovom turniru. Posle trijumfa u Tokiju 2025. godine, sada je uspeo da ponovi isti podvig i odbrani trofej.
Drama u prvom setu
Nije sve počelo idealno za Španca.
Lehečka je poveo sa 2:0, ali je Alkaraz brzo uzvratio i vratio brejk. Usledila je velika borba, pa je odluka pala u taj-brejku.
Čeh je i tamo pružio ozbiljan otpor, ali je Alkaraz bio mirniji kada je bilo najpotrebnije i dobio odlučujuću igru sa 7:4.
To mu je otvorilo put ka novoj tituli.
Jedan brejk bio dovoljan
U drugom setu obojica su dugo čuvala svoj servis, sve dok Alkaraz nije pronašao pravi trenutak.
U sedmom gemu Španac je napravio brejk i stekao ogromnu prednost. Do kraja je sačuvao svoj servis i stavio tačku na meč.
Za Alkaraza je ovo 27. titula u karijeri, a treća ove sezone. Pre Tokija, 2026. godine osvojio je Australijan open i turnir u Dohi.
Čekao više od sedam meseci
Posebno je značajno što je Alkaraz do novog trofeja stigao posle duge pauze između titula.
Pre Tokija, poslednji put je slavio u februaru u Dohi. U međuvremenu je imao i problem sa povredom ručnog zgloba, zbog kojeg je bio van terena oko četiri i po meseca, a na teren se vratio na US openu.
Sada je pokazao da ponovo hvata pravi ritam u završnici sezone.
Trijumf u Tokiju doneo mu je i ozbiljnu novčanu nagradu – 437.955 dolara, uz 500 ATP bodova. Lehečka je kao finalista zaradio 235.685 dolara i osvojio 330 bodova.
Alkaraz sada sa velikim samopouzdanjem ulazi u završnicu sezone, koju između ostalog čekaju Mastersi u Šangaju i Parizu, ATP finale u Torinu i Dejvis kup.