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Meč je trajao sat i 36 minuta.

Treći teniser sveta tako je nastavio neverovatnu seriju u Japanu - dobio je svih 10 mečeva koje je odigrao na ovom turniru. Posle trijumfa u Tokiju 2025. godine, sada je uspeo da ponovi isti podvig i odbrani trofej.

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz - finale turnira u Tokiju Foto: Rie KIKUCHI / AFP / Profimedia

Drama u prvom setu

Nije sve počelo idealno za Španca.

Lehečka je poveo sa 2:0, ali je Alkaraz brzo uzvratio i vratio brejk. Usledila je velika borba, pa je odluka pala u taj-brejku.

Čeh je i tamo pružio ozbiljan otpor, ali je Alkaraz bio mirniji kada je bilo najpotrebnije i dobio odlučujuću igru sa 7:4.

To mu je otvorilo put ka novoj tituli.

Jedan brejk bio dovoljan

U drugom setu obojica su dugo čuvala svoj servis, sve dok Alkaraz nije pronašao pravi trenutak.

U sedmom gemu Španac je napravio brejk i stekao ogromnu prednost. Do kraja je sačuvao svoj servis i stavio tačku na meč.

Za Alkaraza je ovo 27. titula u karijeri, a treća ove sezone. Pre Tokija, 2026. godine osvojio je Australijan open i turnir u Dohi.

Čekao više od sedam meseci

Posebno je značajno što je Alkaraz do novog trofeja stigao posle duge pauze između titula.

Pre Tokija, poslednji put je slavio u februaru u Dohi. U međuvremenu je imao i problem sa povredom ručnog zgloba, zbog kojeg je bio van terena oko četiri i po meseca, a na teren se vratio na US openu.

Sada je pokazao da ponovo hvata pravi ritam u završnici sezone.

Trijumf u Tokiju doneo mu je i ozbiljnu novčanu nagradu – 437.955 dolara, uz 500 ATP bodova. Lehečka je kao finalista zaradio 235.685 dolara i osvojio 330 bodova.

Alkaraz sada sa velikim samopouzdanjem ulazi u završnicu sezone, koju između ostalog čekaju Mastersi u Šangaju i Parizu, ATP finale u Torinu i Dejvis kup.