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Posle osvajanja Rolan Garosa u junu i Ju Es Opena u septembru, ovaj šesti oktobar ga je “de fakto” ustoličio kao prvog igrača sveta – posle šokantne objave Janika Sinera da se povlači sa turneje zbog bavljenja povredom kolena.

Ma koliko ovo ostavilo možda i gorko-sladak ukus kod nemačkog asa, činjenica da je Siner morao da brani veliki broj bodova – a Zverev zaista sjajnim igrama sebe doveo u poziciju da opasno vreba sa drugog mesta ATP rang liste – daje sve potrebne potvrde Zverevu da je ovo zaista i zaslužio. Ipak, ne treba zaboraviti da je u perspektivi za povratak na prvo mesto još uvek veoma konkurentan i Karlos Alkaraz, koji je prošle godine na Završnom Mastersu u Torinu došao ponovo na prvo mesto turneje – pa je zanimljivo videti šta nas očekuje u različitim scenarijima narednih meseci u svetu tenisa.

I pored bodova koje je već izgubio na turnirima od kojih je odustao posle osvajanja titule na Vimbldonu, Italijan je morao da brani titulu na petstotici u Pekingu, drugo kolo na Mastersu 1000 u Šangaju, kao i titule u Beču, Parizu i na Završnom Mastersu u Torinu. Zverev trenutno brani drugo kolo u Šangaju, finale u Beču, polufinale u Parizu i samo jednu pobedu u grupnoj fazi u Torinu, što ga - u zavisnosti od rezultata na time predstojećim turnirima – skoro ustoličava na tron muškog tenisa.

1/7 Vidi galeriju Detalji sa meča Novak Đoković - Aleksander Zverev Foto: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

Siner trenutno ima 11.000 bodova na rang-listi, dok je Zverev na 9.720, i ako odigra dobro u Šangaju, mogao bi postati broj 1 već u Beču za nekoliko nedelja jer Siner time gubi još 500 bodova. Na Zverevljeva leđa bi ovim spletom okolnosti mogao da se sruči još jedan niz komentara da mu je – posle osvajanja dva Slema bez velikih protivnika na tom putu – i prvo mesto ATP rang-liste skoro samo “upalo u krilo”, ali će i dalje morati da na terenu ovu priču izvede do kraja. Ono što je sigurno je da je Saša već sada obezbedio prvo mesto na takozvanoj “ATP Trci” (bodovi zarađeni ove sezone), tako da se taj trofej u Torinu već lašti za njega.

Karlos Alkaraz je, sa svoje strane, još uvek daleko od Sinerovih 11.000 bodova, pošto trenutno ima 5.390, ali ako uspe da dobro završi sezonu, mogao bi se ponovo približiti prvom mestu – kako će njegov glavni rival biti van terena nekoliko meseci. Ako Karlitos bude završio sezonu na način na koji je to nagovestio odbranom trofeja u Tokiju, mogao bi se opasno približiti Zverevu i Sineru u borbi za sam vrh.

Kurir sport / Vuk Brajović