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Ipak, šampionski trofej nije osvojen na način na koji je srpski as priželjkivao, pošto mu je Aleks De Minor zbog povrede predao finale početkom drugog seta.

Vidno utučen zbog neplaniranog prekida, australijski teniser se tokom emotivnog obraćanja na terenu odmah po završetku meča najpre direktno obratio srpskom asu, izrazivši veliko poštovanje prema Đokoviću i žalost što publika nije mogla da uživa u potpunom spektaklu do samog kraja.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Aleks De Minor (finale Pekinga) Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia

"Ne osećam se baš dobro. Prvo bih hteo da čestitam Novaku, njegovom timu. Bilo je neverovatno kao teniski fan gledati šta radiš i kako si igrao ove nedelje. Svaka čast", rekao je De Minor i dobio aplauze sa tribina.

Australijanac se potom obratio i navijačima na tribinama, uputivši im iskreno izvinjenje što borba u finalu nije potrajala duže.

"Želim da se zahvalim navijačima na podršci i da im se izvinim. Atmosfera je posebna u Pekingu. Nisam hteo da se završi ovako. Žao mi je. Želim da se izvinim mom timu, ali i da im se zahvalim na podršci. I naravno da se zahvalim svima koji su učinili da ovaj turnir izgleda ovako dobro, vidimo se dogodine", zaključio je De Minor.