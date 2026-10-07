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Miomir Kecmanović je u dva seta pobedio Japanca Šoa Šimabukuroa rezultatom 6:2, 6:4, posle sat i 15 minuta igre.

Kecmanović je napravio manje vinera, ali i manje neiznuđenih grešaka, u visokom procentu je osvajao poene onda kada pogodi prvi servis i protivniku je prepustio samo jednu brejk loptu koju je i spasio, dok je on sam tri puta oduzeo servis gem Japancu.

Srpski teniser, 61. na ATP listi, u drugom kolu će za rivala imati 13. na svetu Jakuba Menšika, što znači da je pred njim sada znatno teži zadatak.

Miomir Kecmanović na Mastersu u Montrealu. Foto: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia, David Kirouac/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Menšik je u prvom kolu bio slobodan, a protiv Kecmanovića je pobedio u jedina dva do sada odigrana meča.

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Bonus video:

01:25
Pozdrav Janika Sinera i Miomira Kecmanovića na mreži Izvor: Arena tenis