Srpski teniser Miomir Kecmanović je bio uspešan u prvom kolu mastersa u Šangaju.
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OPRAVDAO ULOGU FAVORITA, SADA GA ČEKA TEŽAK POSAO! Kecmanović siguran na startu, u drugom kolu ga čeka teniser od kojeg je samo gubio
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Miomir Kecmanović je u dva seta pobedio Japanca Šoa Šimabukuroa rezultatom 6:2, 6:4, posle sat i 15 minuta igre.
Kecmanović je napravio manje vinera, ali i manje neiznuđenih grešaka, u visokom procentu je osvajao poene onda kada pogodi prvi servis i protivniku je prepustio samo jednu brejk loptu koju je i spasio, dok je on sam tri puta oduzeo servis gem Japancu.
Srpski teniser, 61. na ATP listi, u drugom kolu će za rivala imati 13. na svetu Jakuba Menšika, što znači da je pred njim sada znatno teži zadatak.
Miomir Kecmanović na Mastersu u Montrealu. Foto: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia, David Kirouac/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia
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Menšik je u prvom kolu bio slobodan, a protiv Kecmanovića je pobedio u jedina dva do sada odigrana meča.
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