Laslo Đere se plasirao u osminu finala turnira u Vileni, pobedivši Strikera rezultatom 6:1, 7:5.
Tenis
RAZBIO GA U PRVOM SETU, PA SE MALO NAMUČIO U DRUGOM, ALI JE PROŠAO DALJE! Đere u drugom kolu turnira u Vileni, Švajcarac mu nije mogao ništa!
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Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u osminu finala turnira u Vileni, pošto je danas posle dva seta pobedio Dominika Strikera iz Švajcarske 6:1, 7:5.
Đere, 179. teniser sveta, pobedio je 263. igrača na ATP listi posle sat i 15 minuta.
Srbin osvojio titulu u Santijagu Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP / Profimedia, RODRIGO ARANGUA / AFP /Profimedia
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Srpski teniser je četiri puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio jedan brejk.
Đere će u narednom kolu igrati protiv Britanca Olivera Tarveta.
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