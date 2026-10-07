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Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u osminu finala turnira u Vileni, pošto je danas posle dva seta pobedio Dominika Strikera iz Švajcarske 6:1, 7:5.

Đere, 179. teniser sveta, pobedio je 263. igrača na ATP listi posle sat i 15 minuta.

Srbin osvojio titulu u Santijagu Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP / Profimedia, RODRIGO ARANGUA / AFP /Profimedia

Srpski teniser je četiri puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio jedan brejk.

Đere će u narednom kolu igrati protiv Britanca Olivera Tarveta.

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Laslo Đere o Novakovom protivniku u polufinalu US opena Izvor: Kurir televizija