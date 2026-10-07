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Četvrta teniserka sveta potom je doživela poraz od Belgijanke Eliz Mertens sa 6:3, 6:3, u meču u kojem je napravila čak osam dvostrukih servis grešaka.

Gof je na teren izašla samo dan nakon što je javno govorila o uvredama koje su joj stizale putem društvenih mreža.

„Bilo je prilično iscrpljujuće. Neću da lažem“, rekla je Amerikanka posle poraza.

Ona je odlučila da se distancira od društvenih mreža.

„Samo isključim telefon i nastavim dalje. Ne možete ništa da uradite“, poručila je Gof.

Problemi su počeli nakon njenog prethodnog meča, kada je tražila video-proveru zbog treperenja LED reklama oko terena. Sudija je prihvatio njen zahtev i poen je ponovljen, što je izazvalo negodovanje dela publike.

Nakon meča Gof se oglasila na Iksu: „Možete da me ne volite ili da se ne slažete sa onim što se dogodilo, a da pritom ne budete rasisti.“

Potom je dodala: „Količina rasističkih komentara i poruka koje sam dobila u poslednjih nekoliko sati je neverovatna.“

Gof je naglasila da je odluku o ponavljanju poena tražila pre nego što je Sun vratila lopticu, jer je drugi put primetila da svetla trepere.