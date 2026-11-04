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15:23

Šok u Parizu

Neočekivano, nakon što je postao prvi teniser na ATP listi Aleksander Zverev je zaustavljen već u drugom kolu mastersa u Parizu. Muzeti je pobedio u dva seta 7:6(7:5), 6:2.

15:08

Kad počinje Đoković?

Đoković i Hidžikata će izaći na teren nakon što svoj meč završe Aleksander Zverev i Lorenco Muzeti.

Italijan je osvojio prvi set i trenutno ima prednost 3:1 u drugom periodu igre.