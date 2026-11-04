ĐOKOVIĆ - HIDŽIKATA: Potpuni šok pre Novakovog meča
Srpski teniser je protiv današnjeg protivnika igrao dva puta i oba puta ostvario pobede bez izgubljenog seta.
Rinki Hidžikata je austarlijski teniser japanskog porekla je trenutno 83. na svetu, a najbolji plasman je imao u avgustu 2024. godine kada je bio 62. na svetu.
U prvom kolu on je pobedio Lučana Darderija, a 21.igraču na svetu je prepustio samo četiri gema.Novak Đoković je u prvom kolu pobedio Valentina Vašeroa posle preokreta u tri seta.
Trijumfom na startu turnira Đoković je ispisao stranicu teniske istorije pošto je postao najstatiji igrač sa pobedom na mastersu u Parizu.
"Nije bilo tako loše za jednog matorog momka, ha? Ponekad deluje da sam prespor, ali dobijam ovakve mečeve, pronađem način. Tu sam, pokušavam da pronađem najbolji nivo. On je u izvrsnoj formi, precizan servis, sveži šampion. Imao sam sreće da je promašio neki servis, promenio se meč kada sam uspeo da ostvarim brejk u drugom setu. Srećan sam zbog pobede", rekao je Đoković.
Šok u Parizu
Neočekivano, nakon što je postao prvi teniser na ATP listi Aleksander Zverev je zaustavljen već u drugom kolu mastersa u Parizu. Muzeti je pobedio u dva seta 7:6(7:5), 6:2.