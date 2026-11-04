Srpski teniser je protiv današnjeg protivnika igrao dva puta i oba puta ostvario pobede bez izgubljenog seta.

Rinki Hidžikata je austarlijski teniser japanskog porekla je trenutno 83. na svetu, a najbolji plasman je imao u avgustu 2024. godine kada je bio 62. na svetu.

U prvom kolu on je pobedio Lučana Darderija, a 21.igraču na svetu je prepustio samo četiri gema.Novak Đoković je u prvom kolu pobedio Valentina Vašeroa posle preokreta u tri seta.

Trijumfom na startu turnira Đoković je ispisao stranicu teniske istorije pošto je postao najstatiji igrač sa pobedom na mastersu u Parizu.