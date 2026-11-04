Slušaj vest

Srpski as je poražen od australijsnkog igrača Rinkija Hidžikate sa 6:2, 3:6, 3:6.

Novak Đoković završio je učešće na turniru u Parizu nakon neočekivanog poraza od Hidžikate, koji je uspeo da slomi otpor srpskog asa i režira veliko iznenađenje!

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković u meču drugog kola Mastersa u Parizu protiv Rinkija Hidžikate. Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nakon meča, Novak Đoković nije krio razočaranje:

- Razočaran sam, naravno. Osećao sam da sam dominirao u prvom setu i u nekoliko gemova drugog, a onda se on uključio. Ja nisam servirao toliko dobro, a on je jednostavno igrao neverovatno, iskreno. Nije promašivao, držao je lopticu nisko i... Da, izvanredna partija - rekao je Novak i potom dodao:

- Šteta što nisam iskoristio šanse u trećem setu, ali mislim da je zasluženo pobedio. Naravno, niko ne voli da gubi, ali ovo je samo još jedan meč. Trebalo je da pobedim. Igrao sam dobro u prvom setu, a onda sam potpuno izgubio kontrolu nad mečom - zaključio je najbolji teniser u istoriji.