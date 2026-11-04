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Zvereva je savladao  Lorenco Museti sa 7:6(5), 6:2 i pokvario mu proslavu koja mu je priređena u glavnom gradu Francuske.

Detalji sa meča Novak Đoković - Aleksander Zverev Foto: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

Dvostruki ovosezonski Grend slem šampion i finalista Vimbldona imao je sve u svojim rukama u prvom setu, ali je ispustio taj-brejk koji je praktično viđen u njegovom džepu.

Ovo su odlične vesti za Novaka Đokovića koji je projektovano baš išao na Zvereva u četvrtfinalu, a sada će razmišljati o Musetiju.

Naravno, prvo Novak mora da savlada Rinkija Hidžikatu, a onda i pobednika meča Aleksa De Minora i Tomasa Martina Ečeverija.

Đokoviću je cilj polufinale, jer bi tako došao u zonu koja garantuje plasman na završni Masters u Torinu.

Što se tiče Musetija, Italijan će za četvrtfinale imati borbu protiv Luke Van Ašea, domaćeg tenisera koji je napravio iznenađenje izbacivši 15. nosioca Lernera Tijena.

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