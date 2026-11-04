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Iako je godinama posvećen radu svoje teniske akademije na rodnoj Majorci, u čije operativne, svakodnevne poslove ipak nije bio direktno uključen, „kralj šljake“ prihvatio je poziv koji se ne odbija i odmah stupa na funkciju jednog od direktora u fudbalskom velikanu Real Madridu.

Nije tajna da je Nadal decenijama unazad jedan od najstrastvenijih i najodanijih navijača „kraljevskog kluba“. Slavni teniser bio je redovan gost u svečanoj loži stadiona „Santjago Bernabeu“, a njegovo prisustvo na utakmicama postalo je još intenzivnije i češće otkako je zvanično okačio reket o klin.

1/13 Vidi galeriju Rafael Nadal Foto: JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia, EPA-EFE/STR

Čelnici madridskog giganta rešili su da bez oklevanja materijalizuju tu uzajamnu ljubav, stavljajući Nadalov globalni autoritet, lidersko iskustvo i ogroman ugled u direktnu službu klupskog menadžmenta.

"Upravni odbor Real Madrida odlučio je da Generalnoj skupštini delegata predloži potvrdu imenovanja Rafaela Nadala, člana našeg kluba sa članskim brojem 67.778, za novog člana Upravnog odbora", navodi se u saopštenju najtrofejnijeg kluba sveta uz obrazloženje da je već bio počasni član Reala.

"Za Real Madrid i sve njegove navijače predstavlja veliku čast što će ličnost takvog sportskog i ljudskog formata, uzor španskog i svetskog sporta, postati deo Upravnog odbora i sa te odgovorne pozicije doprineti sadašnjosti i budućnosti našeg kluba".