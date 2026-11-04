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Ipak, tenis je danas u Parizu pokazao svoju nepredvidljivu stranu u porazima skoro svih favorita – Zvereva, Medvedeva, Tijafoa, De Minora – ali i Đokovića, i to od najslabije rangiranog tenisera koji je ostvario uspeh protiv njega ove sezone.

“Jasno je da sam veoma razočaran porazom u meču u kome mi se činilo da sam dominirao više od jednog seta. Ali, od tog momenta mi je stao servis, on je proigrao – na neverovatnom nivou, iskreno. NIšta nije promašivao, držao je lopticu nisko, bio je sjajan. Nažalost, nisam iskoristio svoje šanse u trećem setu – a on je zaslužio ovu pobedu”, prve su reči Novaka Đokovića posle šokantnog poraza od 83. Igrača sveta Rinkija Hidžikate.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković u meču drugog kola Mastersa u Parizu protiv Rinkija Hidžikate. Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Da li je ovo ogromno razočarenje – ili je doživljaj drugačiji?

“Niko ne voli kada gubi, jer je ovo ipak samo još jedan meč – ali osećam da sam trebao da u njemu pobedim jer sam prvi set odigrao veoma dobro. Posle toga sam u potpunosti izgubio kontrolu nad mečom”, dodaje Novak.

Kako se osećate u fizičkom smislu? Da li su leđa pravila problem?

“Nisam bio baš u najsvežijem izdanju, ali to nije opravdanje za ovakav poraz”, uz kiseo osmeh odgovara on.

Šta su Novakovi planovi za naredne nedelje?

“Odmor, samo odmor – čemu se iskreno veoma radujem!”

Na momente nam se činilo da je Hidžikada preuzeo vaš stil igre? Slažete li se sa tim?

“Teško je to reći. Osetio sam da je bio veoma efikasan iz svakog ugla terena. Ovo je po meni najbrža podloga na kojoj smo igrali ove godine, što igračima koji gaje stil ravnih i niskih udaraca koji lopticu šalju blizu linija poput njega izuzetno odgovara. Čestitam mu još jednom na pobedi – i ponavljam da je isključivo moja greška to što sam mu dozvolio da preuzme kontrolu nad tokom meča”, jasan je Novak.

Ovim porazom je Đoković ujedno i izgubio sve šanse da se nađe među 8 direktnih učesnika Mastersa u Torinu – a da li će biti zainteresovan da se tamo pojavi kao eventualna alternativa, skoro sigurni odgovor na to pitanje je – ne.

U blic-segmentu konferencije za medije na srpskom, Novak je ponovio da je kriv što je protivniku omogućio da preuzme kontrolu nad mečom - ali je onda usledilo pitanje koje niko nije očekivao: Novače - kako su ti se dopali svetlosni efekti u dvorani?

"Ovo je svakako jedna od najlepših dvorana koje imamo i uvek je lepo za svakog tenisera da može da igra u ovakvim dvoranama", ostao je profesionalan Đoković do kraja prema "sedmoj sili".