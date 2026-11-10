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Treća teniserka sveta Mira Andrejeva pobedila je posle dva seta u noći između ponedeljka i utorka Ukrajinu Elinu Svitolinu 6:4, 6:0 u meču prvog kola Grupe 2 na završnom WTA turniru u Indijan Velsu.

Ona je slavila nad šestom igračicom na WTA listi posle posle sat i 11 minuta. A, drugi set bio je posebno furiozan za Andrejevu jer protivnici nije dala ni gem.

Na kraju, Andrejeva je četiri puta oduzela servis Svitolini, koja nije napravila brejk. 

Svitolina prolazi trenutno kroz težak period u životu obzirom na razvod od Gaela Monfisa.

U narednom kolu, Andrejeva će igrati protiv Beloruskinje Arine Sabalenke, a Svitolina protiv Čehinje Karoline Muhove.

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