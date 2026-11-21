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Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, iskoristio je boravak u Srbiji da se opusti u društvu prijatelja, a onda je u jednom poznatom klubu u Beogradu priredio šou koji je oduševio sve prisutne.

Nole je uživao u noćnom izlasku, đuskao i pevao, a vrhunac večeri usledio je kada ga je pevačica Marijana Zlopaša primetila u publici i pozvala da joj se pridruži na bini.

Đoković nije mnogo oklevao! Prihvatio je poziv, uzeo mikrofon i započeo pesmu "Nijedne usne se ne ljube same", veliki hit legendarnog Džeja Ramadanovskog.

Atmosfera je u tom trenutku dostigla vrhunac, a prisutni su imali priliku da vide Novaka u potpuno drugačijem izdanju - umesto reketa, u rukama je držao mikrofon i uživao u muzici.

Kako je sve izgledalo i kako se Nole snašao u ulozi pevača, pogledajte na snimku!

Podsetimo, Đoković se trenutno nalazi u Beogradu, pošto je za njega teniska sezona završena. U rodnom gradu će provesti još nekoliko dana, a ovu subotu iskoristiće da u krugu porodice proslavi krsnu slavu Svetog Aranđela. Nakon toga planira odlazak na odmor.