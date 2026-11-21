Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u finale Završnog ATP turnira u Torinu, pošto je u polufinalu pobedio Amerikanca Bena Šeltona 3:6, 6:3, 7:6 (7:1).
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ALКARAZ POSLE DRAME DOŠAO NA KORAK OD TITULE: Španac slomio Šeltona i zakazao finale u Torinu
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Meč je trajao dva sata. Alkaraz je treći teniser sveta, dok se Šelton nalazi na četvrtom mestu ATP liste.
Ovo je bio šesti međusobni duel španskog i američkog tenisera, a peti trijumf Alkaraza.
Španski teniser će sutra u finalu igrati protiv pobednika duela između Rusa Danila Medvedeva i Aleksandra Zvereva iz Nemačke, koji je na programu večeras od 20.30 časova.
Završni turnir u Torinu igra se za nagradni fond 15,75 miliona dolara.
(Tanjug)
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