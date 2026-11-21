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Saša Zverev plasirao se u finale Završnog mastersa u Torinu, pošto je u polufinalu savladao Danila Medvedeva rezultatom 7:6 (0), 6:4.

Nemac je odigrao sjajan meč, a posebno impresivan bio je u taj-brejku prvog seta, u kojem ruskom teniseru nije prepustio nijedan poen. U drugom setu završio je posao i izborio borbu za trofej.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Zverev na US openu Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Zverev će se tako treći put u karijeri boriti za titulu na Završnom mastersu, a prethodno je slavio 2018. i 2021. godine.

Za novi trofej igraće protiv Karlosa Alkarasa, koji ga čeka u finalu zakazanom za nedelju od 18 časova.

Španac trenutno vodi sa 7:6 u međusobnim duelima, a dobio je i njihov jedini ovogodišnji okršaj, u polufinalu Australijan opena.

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