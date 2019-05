NOVAKOVA KOMIČNA KONFERENCIJA NA ROLAN GAROSU: Da bih osvojio turnir moram da pobedim u meču! Da, da išao sam u crku sa decom, ali ne planiram Laskonena da vodim!

Za Kurir sa Rolan Garosa - Milan Nastić

Na konferenciji za medije posle meča Novak je naravno najpre prokomentarisao meč koji je za njim.

''Jedan veoma težak meč na startu velikog turnira. Imao sam kvalitetnog protivnika sa kojim nisam imao prilike da se sastanem pre. Morao sam da analiziram njegovu igru na najbolji način, tačnije morao sam dobro da odradim svoj domaći zadatak. Cilj mi je bio da u meč uđem na pravi način što sam i uradio pošto sam odmah napravio brejk i sve je bilo mnogo lakše posle toga. Mislim da sam svoje servis gemove lako osvajao i da sam bio dominantan. Veoma sam zadovoljan generalno kako sam startovao na turniru. Svaki aspekt igre je dobro funkcionisao. Sada imam dva dana pauze da se pripremim za novi meč.Radiću na nekim detaljima i to je to što imam u planu, sve kao i uvek,'' istakao je Novak.

Odmah nakon toga usledilo je pitanje koje je nasmejalo sve prisutne na konferenicji. Naime, jedan od novinara upitao je Đokovića šta bi on pitao samog sebe da može, tačnije na koji način bi razbio monotoniju na konferencijama.

'' Pa teško je da vam odgovorim na to. Ne znam kako bih se snašao, to je kao kada pitate učiteljicu kako bi ona uradila zadatak,'' rekao je Novak uz osmeh.

Govorio je Đoković i o novom Centralnom terenu i pohvalio organizatore za dobro obavljen posao.

"Prilično je impresivno da se ovoliko posla uradi za manje od 12 meseci. Svi pričaju o promenama na Centralnom terenu, ali u celom kompleksu ima još mnogo stvari koje su promenjene. Prilično sam impresioniran. Bilo je zadovoljstvo danas igrati ovde. Drugačije je, drugačiji je osećaj nekako više kao da si u zatvorenom. Malo je neobično što više nema nekih starihm tradiocionalnih obeležja koje je teren imao. Ali, stadion je sjajan u svakom slučaju", kaže Đoković.

Dan pred meč Novak je sa decom bio u poseti pravoslavnoj crkvi u Parizu.

'' Da da, bio sam sa decom tamo. Sve me to dodatno motiviše i daje mi novu snagu i veru za sve ono što me ovde čeka u ove dve nedelje. U samoj crkvi je bio veliki broj ljudi iz Srbije i mnogo mi je bilo lepo i baš sam uživao, '' rekao je Novak i kratko prokomentarisao narednog protivnika.

"Ne znam mnogo o njemu, da budem iskren, ali ako ste mislili da ću da ga vodim u crkvu stvarno nisam planira,'' rekao je Novak kroz osmeh i nastavio da priča o budućem protivniku - Nikada nisam igrao protiv njega, možda sam ga jednom ili dva puta gledao kako igra. Moraću da uradim domaći zadatak i da vidim šta se dešava", rekao je Đoković.

Pred kraj konferencije Novaku je upućeno i pitanje "šta misli, šta treba da uradi kako bi osvojio Rolan Garos?"

"Da pobedim u teniskom meču", nasmejao se Novak.

"U odnosu na prošlu godinu, ja sam u potpuno drugačijoj situaciji. I doveo sam sebe u situaciju da još jednom mogu da ispišem novu stranicu teniske istorije i jasno je da imam veoma visoke ambicije. To nije nikakva tajna. Ali, nije prvi put da sam u ovakvoj situaciji. Ovo nije prvi Gren Slem u mojoj karijeri. Znam koliko dve nedelje mogu da budu duge, samo moram da budem mentalno na pravom mestu, da se prilagodim i to je davalo rezultate ranije. U zavisnosti od protivnika, moraš svakog puta da prilagodiš taktiku, ali ja svakako radim na svojoj igri kako bih mogao da napredujem iz meča u meč",poručio je Đoković.

