SRPSKI TENISKI BISERI SE VRATILI KUĆI: Naši juniori stigli u Beograd sa svetskom bronzom!

Juniorska Dejvis kup selekcija Srbije (konkurencija do 16 godina) u sastavu: Hamad Međedović, Stefan Popović i Petar Teodorović, predvođeni trenerom Vladimirom Krstićem vratili su se u rodnu zemlju okićeni bronzom na Ekipnom prvenstvu planete koje je u nedelju 29. septembra završeno na Floridi (Orlando).

U konkurenciji 16 najboljih timova sveta, naši briljantni momci zauzeli su 3. mesto i time odbranili i čast Starog kontinenta, jer zlato i srebro su otišli u ruke Japanaca i Amerikanaca. U borbi za treće mesto na svetu, za svetsku bronzu Srbija je savladala tim Francuske 2:0 (Petar Teodorović – Max Westphal 6:4, 6:4, Hamad Međedović – Mehdi Sadaoui 6:3, 6:2). Od iste francuske ekipe naša reprezentacija je izgubila finale Ekipnog prvenstva Evrope koje je održano u Francuskoj, sada su ih naši momci nadmoćno savladali.

„Kada smo okićeni srebrom stigli na aerodrom u Beograd početkom avgusta rekao sam da ćemo se Francuzima revanširati za poraz u finalu Prvenstva Evrope i to već u septembru na Šampionatu sveta u Orlandu. Rečeno, učinjeno. Japan je osvojio zlato, to je jedina ekipa od koje smo izgubili, malo je nedostajalo da i taj meč bude u našu korist. Ipak, nismo nezahvalni, bronza je na našim grudima i jako smo ponosni i srećni što smo našoj zemlji iskovali još jednu medalju. Uvek je čast i zadovoljstvo braniti boje Srbije“ – rekao je odmah po dolasku na aerodrom naš mladi reprezentativac, teniski as i najbolji junior Srbije, 52. na svetu Hamad Međedović.

Od prvog do poslednjeg meča juniorski Dejvis kup tim Srbije izgubio je samo jedan i to protiv Japanca nakon dubl susreta u kome je do slavlja stigao protivnički tim za koje je igrao i ovogodišnji šampion Vimbldona Šinatro Močizuki.

„Pucali smo na zlato kao i uvek, jer mi uvek sebi postavljamo najveće ciljeve. Treći smo na svetu, najbolji tim iz Evrope na ovom takmičenju, izgubili smo samo jedan od šest mečeva i to od tima koji je kasnije uzeo zlato. Ostvarili smo ogroman rezultat, najbolji ekipni muški juniorski rezultat u konkurenciji do 16 godina u istoriji našeg tenisa što nas čini jako jako ponosnim. Dobili smo ogromno samopouzdanje i na krilima ovog rezultata idemo dalje u finiš sezone 2019. gde nas na individualnom nivou očekuju jaka takmičenja. Najveća sreća za svakog igrača je da igra za svoju zemlju i donese medalju sa najvećih takmičenja. Srbija zauvek u srcu“ – istakao je teniski as i reprezentativac Srbije Stefan Popović.

Plasman među četiri najbolja tima sveta mladi reprezentativci Srbije ostvarili su pobedom protiv tima iz Hong Konga 3:0, dok su u grupnoj fazi u okviru grupe C uz timove Australije, Egipta i Paragvaja i zabeležila sve tri pobede.

„Već dva dana osmeh ne silazi sa naših lica, a srce kuca jako, šampionski, onako kako i treba jer pokazali smo svu našu snagu, umeće, hrabrost i na kraju ponosni stigli kući i doneli Srbiji bronzu. Svetsko prvenstvo, uopšte celo leto 2019. za sve nas proteklo je u timskoj atmosferi, timskom duhu, zajedničkom borbom za našu zemlju. Srebro iz Francuske, bronza iz Amerike su naš poklon, nas mladih juniora za našu zemlju, a svi trenuci koje smo proživeli i doživeli u reprezentaciji u poslednjih dva meseca će ostati u našim srcima zauvek, kakve god nam bile dalje karijere i rezultati, sigurno je da ćemo ovo pamtiti zauvek“ – zaključio je teniski as i reprezentativac Srbije Petar Teodorović.

Sjaj i sreća na licu trenera juniorskog Dejvis kup tima Srbije, bronzanog tima sveta, Vladimira Krstića.

„Sve čestitke momcima koji su nas sve učinili nezimerno srećnim, beskrajno ponosnim. Od prvog meča još u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo do sada bronze na Svetskom prvenstvu pristup nam je bio isti, vodili smo se istim ciljem, jednako inspisirani, puni energije i hrabrosti za pobedu. Ni jednog trenutka nismo podcenjivali protivnike, ali nismo ni ulazili u mečeve da je neko jači od nas. Do poslednje kapi znoja nismo odustajali, na kraju doneli smo evropsko srebro i svetsku bronzu za srpski tenis u 2019. i pokazali da ovaj sport uz divnu sadašnjicu ima i sjajnu budućnost. Nakon našeg sreba i bronze navijamo svim srcem da se ova sezona za srpski reprezentativni tenis kruniše zlatom naših Dejvis kup reprezentativaca na finalu u Madridu“.

Ženska reprezentacija Srbije (do 16) u sastavu: Fatma Idrizović, Natalija Senić i Andrea Obradović, predvođene trenerom Slobodanom Rankovićem u Orlandu na Ekipnom prvenstvu sveta, juniorskom Fed kupu osvojile su 12. mesto. Hrabro, dostojanstveno do kraja borile su se naše divne devojke.

„Čestitamo našim kolegama, juniorskom Dejvis kup timu Srbije, ponosni smo na njih, zaista su nas učinili srećnim i uz njih smo se osećale kao kraljice na Svetskom prvenstvu u Orlandu. Mi smo učinile sve da što bolji rezultat ostvarimo, manje povrede i nedostatak sreće u nekim ključnim momentima učinili su svoje, da rezultat i plasman ne bude onakav kakav smo svim srcem želele. Neće nas ovaj rezultata obeshrabriti, sledeća godina je naša, donećemo medalju našoj Srbiji“ – istakla je najbolja juniorka Srbije Fatma Idrizović.

Višestruka šampionka Srbije Natalija Senić slaže se sa koleginicom iz reprezentacije Fatmom.

„Bronza naše braće je naša sreća i radost. Svih ovih dana bili smo kao pravi musketari, svi za jednog jedan za sve. Ponosni smo što smo jedna celina koja živi i diše za pobedu Srbije. Mi, ženski tim, ostavile smo sve na terenu, svaki atom snage, ali nismo imale sreće da odemo dalje od tog 12. mesta. Timski duh, dani koje smo proveli zajedno u borbi za isti cilj ostaće većno u našim srcima“.

Juniorska Fed kup reprezentativka Srbije Andrea Obradović u mislima je već u 2020. u kojoj želi medalju.

„Uprkos tome što nismo uspele da zabeležimo veći plasman, onaj koji smo želele iz Orlanda smo se vratile punih srca i srećne a za to su zaslužni naši drugari, naša braća iz juniorske Dejvis kup selekcije Srbije i sve čestitke za sve što su učinili. Nastavljamo dalje, gledmo širom otvorenih očiju ka sezoni 2020. koja može biti naša i zlatna“.

Trener juniorske Fed kup selekcije Srbije Slobodan Ranković tokom meča protiv Kineskog Tajpeha postao je otac Bogdana koji je rođen u Beogradu. Ponosan je i zahvalan devojakama koje je predvodio u borbi za svetski tron, kolegama iz muške reprezentacije Srbije upućuje sve čestitke.

„Kapa dole našoj muškoj selekciji koji su nam bili i ostali inspiracija i na kraju nam doneli neizmernu radost. Hvala im na svemu, svakom trenutku radosti. Čestitam devojkama na borbi, zalaganju, svemu i nije mali razultat biti 12. na svetu. Bila je ovo sjajna godina za nas, vidimo se sledeće godine još jači i bolji“ – zaključio je trener Ranković.

