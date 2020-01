RODŽER FEDERER NAKON MEČA SA NOVAKOM: Imao sam 3% šanse za pobedu...

Smireno i dostojanstveno je izgledao Federer na svojoj konferenciji za medije posle meča, i u tom tonu odgovarao na pitanja – među kojima je bilo i onih koju njegovi obožavaoci radije ne bi čuli.

Već na početku duela sa Novakom, auditorijum u Rod Lejver Areni stekao je utisak da Rodžer nije bio dovoljno oporavljen od povrede koja je nastala kao zbirni rezultat napora iz prethodnih kola – a pre svega mečeva protiv Milmana i Sandgrena.

U opisu stanja u kome je izašao na meč, Rodžer kaže:

“Dosta sam pričao sa svojim timom ovih dana oko toga šta je bilo pametno uraditi oko povrede koja me je mučila. Smatrali smo da je najpametnije da juče uopšte ne treniram, a danas sam to uradio što sam kasnije mogao – što se ispostavilo kao dobra odluka. Osećao sam se kao da imam 3% šanse da dobijem ovaj meč, shodno tome napravio strategiju koju sam dosta uspešno sprovodio početkom meča, i video koliko daleko mogu da dospem u ovom meču...“ objašnjava Švajcarac.

„Odlučio sam da uradim sve što je moguće da skratim poene, da što više sečem loptu iz biranih udaraca i probam da budem optimalno agresivan i efikasan. Servis mi je dosta dobro funkcionisao, i važno je bilo da Novaku ne dam previše „drugih servisa“ koji bi mu omogućili da uspostavi kontrolu nad tokom poena. Ipak, mi svi znamo kakav je on takmičar, koliko je mentalno jak – i koje su njegove sposobnosti da se vrati u meč. Upravo to je i uradio, konsolidovao se u razmenama, oba servisa su mu bila veoma pouzdana – a ja nisam uspeo da iskoristim svoj servis za osvajanje prvog seta, i to je bilo to...“ kaže Federer.

„Ponavaljam, da nisam imao osećaj da mogu nešto da uradim u ovom meču, ne bih ni izašao da ga igram. Naravno, to nisam nikada uradio do sada, ali da je bilo takvo stanje- ma koliko to bilo neprijatno – to bih i uradio. 3% je svakako bolje od 0%, što mi se desilo u Londonu – i zaista ništa nije moglo da promeni stanje u kome nisam mogao ni da hodam. Ako uzmem u obzir to kako sam prošao u mečevima sa Milmanom i Sandgrenom, a pogotovo imajući u vidu da sam ušau u Australijan Open bez pripremnih mečeva – mogu da budem sasvim zadovoljan svim postignutim u Melburu ove godine."

"Ovo je bio dostojanstven oproštaj od ovog turnira, i nadam se da ću biti bolje dovoljno brzo da povreda ne poremeti moje planove za humanitarnu egzibiciju u Južnoj Africi, kao i turnir u Dubaiju krajem Februara,“ najavljue Federer.

Na pitanje da li je ovo možda bio njegov poslednji nastup u Australiji – i da li veruje da može da osvoji još neki Grend Slem u karijeri, Federer odgovara:

„Mislim da nije, ali ko zna šta sve može da se desi. Ako bi se moj odgovor bazirao na tome kako se trenutno osećam, svakako ćete me videti i naredne godine, i ko zna još koliko dugo. Zadovoljan sam time kako se osećam na terenu, u kom stanju je moje telo, motivi mi ne nedostaju. Svakako mislim i da mogu da osvojim još neki Grend Slem, a svedoci ste toga koliko sam bio blizu toga prošle godine. To je takmičenje u kome su i iskustvo, energija, samopouzdanje i motivacija zajedno izuzetno važni – i u pogledu svih njih sam sasvim samouveren da će biti na najvišem nivou još neko vreme!“ ističe Federer u svom poslednjem obraćanju medijima u Melburnu za ovu godinu.

