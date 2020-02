SKANDAL U MELBURNU O KOME SVI ĆUTE! Otkrivamo razlog zbog koga Novak nije želeo da pozdravi publiku posle pobede!

Za Kurir sa Australijan opena - Vuk Brajović!

Đoković je do rekordne osme šampionske titule u Melburnu stigao posle velike borbe i četiri sata i tri minuta igre, a trijumf na Australijan openu od sutra će mu doneti i povratak na prvo mesto na ATP lisi, gde će prestići Španca Rafael Nadala.

Na konferenciji za medije posle meča Novak je odgovarao na pitanja novinara među kojima je bilo i pitanje dopisnika Kurira Vuka Brajovića.

U odsutnim momentima ovog meca, sta si sebi govorio, posle drugog, treceg seta? Primetili smo na kraju Vimbldona i Australijan opena nisi uradio svoj tradicionalni pozdrav publici - koji su razlozi?

- Radim stvari koje osećam u tom trenutku da su iskrene. Kada ne osećam da ne treba to da uradim, ne uradim jer osećam da su okolnosti i situacija na terenu da to mogu da uradim iako bi u tom trenutku možda trebalo to da uradim jer treba da se izdignem iznad situacije, ali dobro, čovek sam. Svako od nas greši i doživljava život na različiti način, rekao je Đoković.

Postavlja se pitanje - kako je moguće da publika u Australiji nije naklonjena Novaku Đokoviću, čoveku koji je čak osam puta osvojio AO, a samo trojica tenisera u istoriji su uspela da jedan Gren Slem osvoje čak osam ili više puta?

Zašto svaki Novakov poen bude ispraćen samo kurtoaznim aplauzim, dok svaki Timov potez, iako ništa specijalan, bude ispraćen gromoglasnim aplauzima?

Zašto je publika posle Novakovog brejka u petom setu napustila stadion?

Zašto je stadion bio poluprazan tokom ceremonije dodele trofeja?

Sve su to pitanja na koja niko od nas nema odgovor, osim Novaka koji je na sve to odgovorio svojim ignorisanjem publike, baš kao što je to bio slučaj na Vimbldonu.

Nadamo se da će svet, ali i mi u Srbiji, konačno shvatiti koliki je doprinos Novaka Đokovića, ne samo za tenise već i za ceo sport.

Kurir sport

Kurir