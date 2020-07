GIGANTSKO ZDANJE SA KOG PUCA POGLED NA OKEAN: Zavirite u GLAMUROZAN DOM Marije Šarapove uređen u japanskom stilu (VIDEO)

Nekadašnja teniserka jedan deo u kući posvetila je kuglani na podzemnom nivou strospratne kuće i upravo je ovaj deo njoj bio jedan od najvažnijih kada se sve planiralo.

"Ovo je najveće iznenađenje mog doma, često se sa prijateljima spustim ovde na kuglanje", rekla je Šarapova, koja je tri godine provela u planiranju gigantskog zdanja, koje ima pogled na Malibu i Palos Verdes.

Trospratna kuća nalazi se u blizini okeana: Šarapova ima odličan pogled na poluostrva Palos Verdes i Malibu, međutim vila Šarapove ne izgleda kao tipična kuća u blizini plaže.

Uostalom, njena unutrašnjost nije američka, već u japanskom stilu. To je zato što je za Šarapovu važan maksimalni prostor.

"Ne mogu da podnesem zatrpane sobe. Po mom mišljenju, to je nezdravo. Ako nešto ne koristite, jednostavno vam nije potrebno. Pa zašto ga skladištiti?", objasnila je lepa Ruskinja.

"Bila sam opsednuta procesom gradnje kuće. Dešavalo se da sa turnira direktno odem na radove ili u kancelariju arhitekte, kako bih do detalja sve videla, ili bih otišla do proizvođača kuhinja. To je bio moj projekat i nisam želela da ispustim ni najmanji detalju celom procesu gradnje", otkrila je Šarapova.

Na ulazu će vas dočekati francuska stolica iz 1960-ih, japanska vrata, a sve je lično birala Šarapova.

"Putovala sam širom sveta i uživala na brojnim lokacijama, ali moj dom je moj apsolutni favorit, verujem da bi tako trebalo i da bude", kaže lepa Maša.

Bašta Marije Šarapove nije ispunjena bojama. Ona voli skromne zelene travnjake i plavu vodu u bazenu. Ipak: unutrašnjost kuće Marije Šarapove ne može se nazvati dosadnom.

Uostalom, domaćica i dizajnerski tim koji su joj pomogli da prikupi antikvitete iz celog sveta.

„Imam stvari iz Azije, Afrike i mnogih evropskih zemalja. Podsećaju me na moja putovanja", kaže Marija.

