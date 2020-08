SVETSKA EKSKLUZIVA! UBALDO NOT TOO BAD SKANAGATA ZA KURIR: Evo zašto je Đoković ispred Federera i Nadala! (KURIR TV)

Ubaldo Skangata istinski doajen i osnavača teniske mreže Ubi tenis, u ekskluzivnom razgovoru za Kurir govori o aktuelnim temama, ali i kada je poželeo da kaže sada već čuveno: "Novak not too bad", po kom je postao poznat navijačima u Srbiji.

Kako vidite inicijativu za osnivanje Asocijacije igrača i razloge koji su do toga doveli?

- Iskreno momenat u kojem je ova inicijativa predstavljena me je iznenadio. Istovremeno, podelio bih sa vama sećanja na na US open 1988. kada su Mats Vilander i krug njegovih istomišljenika poželeli da iz ITF-a izdvoje ATP Tur. Organizatori US opena ne samo da nisu bili oduševljeni tom incijativom, nego su Vilanderu i društvu zabranili da promovišu program ove akcije, na kompleksu na kom se igra. Tako da je izbor trenutka da se ova inicijativa predstavi, na kraju turnira u Sinsinatiju, možda i želja da se tako nešto izbegne.

Pre svega, smatram da je u pitanju bio ograničeni broj opcija u ovim okolnostima. Naravno, važna je činjenica da se u ovom trenutku u Njujorku nalazi veliki broj igrača, što je svakako povoljnost za organizatore. Drugo, ne zna se ko će se od igrača iz Amerike ili Kanade pojaviti na Rolan Garosu, usled veoma komplikovanih sanitarnih mera i pravila karantina. Tako da je odluka da se ovo uradi na prvom turniru posle pauze zbog pandemije, opravdana. Brojne promene, koje su se odigrale u ovom trenuitku ne ukazuju na to da će sve biti u redu kada je sledeća sezona u pitanju, bilo da ste za vakcinu ili protiv nje, potpuno je nepoznato da li će sezona koja počinje na Australijan openu imati uobičajen tok ili će se susresti sa brojnim nepoznatim problemima.

U vezi igrača koji su podržali Incijativu od 60 slikanih primetio sam da je samo tri iz kategorije najboljih 20 igrača. Možda brojka od 60 igrača sada nije bitna, ali nije ni zanemarljiva. Takođe, imali su priliku da direktno međusobno pričaju. i nadam se da ako pomenem Federera i Nadala nisam ušao u Vaše naredno pitanje.

Da Federer i Nadal su deo drugog pitanja, kao i Andrea Gaudenci?

- Andreu smatram inteligentnim i osobom sa bogatim iskustvom. Razočaran sam što je odabrao da ne dođe i prisustvuje prvom teniskom događaju posle pandemije u Sinsinatiju, odnosno Njujorku. Nisam siguran, da li je po sredi viša sila i da ga možda problemi sa karantinom ili letovima sprečili da putuje, ali sam i dalje utiska da je morao da se više potrudi. Takođe, mislim da bi bilo bolje da je objavio da prihvata smanjenje svoje i plate ostalih menadžera iz organizacije, jer je ponekad važno poštovati formu. To je morao da uradi. Umesto toga slušamo da su radili više nego ikad. Trebalo je sve uskladiti sa oklnostima, koje su se stalno menjale, ali je moglo drugačije. To je moje dobronamerno mišljenje. Nikoga ne bih uvredio ako podržim Novakovu ili Rafinu poziciju.

Bilo je mnogo problema, a Vasek Pospešil je rekao da je Asocijacija posledica nemogućnosti da igrači više utiču na dešavanja. Nije lako odlučivati kada ste na vrhu, posebno kada treba da radite brzo. Nema vremena da se konsultujemo i odlučimo šta valja. Demokratičnost je važna, ali postoje momenti kada onaj ko je dobio moć mora da odluči. Gaudenci je izbegao konsultacije, da ne bi nekoga izostavio. Novaka kao predsednika Saveta je bitno pitati, ali je kada ne znamo šta se dešava teško izvući pravilan zaključak. Moguće, je da je to dodatno ujedinilo one koji su bili spremni da počnu taj protest.

Usledile su reakcije Nadala, Federera i ostalih, koji su kritikovali ovakav potez. Nadal i Federer su pozvali na jedinstvo i solidarnost ovog trenutka. Hoće li se strasti smiriti?

- Federer i Nadal ne poznaju principe te nove organizacije. Smatram da je ispravno to što Novak i Vasil ističu da nema organizacije, koja se bori za igrača. Teniseri su nezavisni, zarađuju od toga, ali nisu zaposleni. To je razlika u odnosu na druge sportove. Sada deluje da imamo konflikt, jer ako većina igrača nije saglasna sa ovom asocijacijom, onda imamo situaciju u kojoj može da dođe do razmimoilaženja. Velike su podele između Novaka sa jedne i Rafe ili Rodžera sa druge strane, jer oni smatraju da ovakva organizacija ne treba da postoje. Rekao bih da su u odnosu na inicijativu Rafa i Rodžer reagovali instinktivno. Istina je da nije bilo vremena, čini mi se da Nadal i Federer nisu ovo najbolje shvatili i misle da se njihovo mišljenje nedovoljno uvažava. Gaudenci je reagovao kao lider jedne organizacije, a Federer i Nadal kao da nisu svesni šta Novak želi. Voleo bih da čujem one koji u Srbiji cene Rafino ili u Španiji Novakovo mišljenje.

Moramo biti oprezni, jer, sve što radimo ima nekakve posledice.Danas svako stavlja sve na mreže i nema veze da li su to činjenice ili nešto drugo. Igrači to moraju da znaju. Mnogo toga što se sada dešava nije po mom ukusu. Glavni faktori ne mogu da se dogovore oko reforme, recimo, Dejvis kupa... Sve je kao džumbus, u kom niko nije savršen, a ni potpuno nevin.

Novak nije zauzeo ispravan stav kada govorimo o Adrija kupu. On jeste rekao da su greške bile u dobrom duhu, ali bi bilo dobro da ih je direktno priznao. Ne mislim da treba da bude optužen zbog nečeg, jer je u tim okolnostima bio pod utiskom svih dešavanja. One scene iz diskoteke i sve ostalo, možda i nije bilo potrebno u tom trenutku. Novak je spontana osoba, ali mora da vodi računa o tome da će ako on kaže da je, na primer, ovaj kačket crven, mnogi pomisliti da je on crven, iako je zapravo zelen. On je taj koji ima pratioce širom sveta i zato je važno biti oprezan u pogledu svega što želimo da kažemo. Čak i kada smo dobronamerni.

Čeka nas mnogo zanimljivog tenisa, da li mislite da će se suprotstavljena mišljenja negde naći? Možda u novembru, kada sve prođe čujemo ono Vaše: "Novak, not too bed"

- To sam želeo da kažem kada je osvojio Sinsinati. On sada zna da naredne tri godine taj njegov rezultat neće biti oboren. On je što se Mastersa iz serije 1000 tiče nedodirljiv naredne tri godine. Iako me ne iznenađuje,to što je pobedio, jer je ove godine osvojio svaki turnir gde se pojavio. Bio sam iznanđen jer je uspeo da se koncentriše na tenis, iako se bavi mnogim stvarima. Nametnuo je sebi teške oklnosti. Imao je probleme i sa vratom i stomakom. Uspeo je da se izbori i pobedi u meču sa Raonićem, koji je imao tenis i mnogo što šta drugo. Za mene je to neverovatno.

Za mene nema debate oko toga da li je on najbolji? On je broj 1 i igrač sa najviše šanse da pobeđuje na svim turnirima i podlogama. Uz poštovanje Federera i Nadala. I dalje sam uveren da oni nisu shvatili ideje koje promovišu Novak i Pospešil. I saglasan sam da Novak nema motive da ovo radi, jer on je najbolji i u narednim godinama postaviće nove rekorde. On je iskren. Zašto bi se on kao takav bavio pitanjima drugih igrača, a da nije tako.

Zato verujem da će Nadal i Federer shvatiti o čemu on priča i šta želi. Sve ovo su pitanja koja zapravo oni koji nemaju ekonomska znanja i iskustva ne mogu da predvide. Zato je važno da se i eksperti uključe. Marej može da kaže da žene treba podržati, ali ishod toga je neizvestan. Možda treba i reći da je nemoguće izvesti revoluciju uz saglasnost institucija koje ne reševaju šrpbleme. Zato treba pričati, jer Đoković, Nadal, Federer, nisu samo teniseri nego su i inteligentni ljudi. Nije kao što bi Vujadin Boškov rekao za fudbalere da njihova glava služi da se na nju stavi kačket.

